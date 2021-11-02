新北市議員何博文總質詢時因質疑新北市長侯友宜能否捍衛中華民國，遭網友出征，也被挖出沒有當過兵；何博文則在臉書貼出傷疤照片，表示自己罹患先天性心臟病，小時候就做過心臟手術，兵役體檢、複檢都被退，並強調「我不是逃兵」。不過，宅神朱學恒指出，韓星金秀賢也罹患先天性心臟疾病，但仍積極接受治療、鍛鍊身體，以一般兵役身份入伍，更獲得特級戰士的資格。

何博文日前質詢時逼侯友宜對共機擾台表態，侯怒稱「被槍抵著頭都不怕了，我怕誰？」並反問何「你做過嗎？」何則回嗆：「我如果是你，比你更勇敢」，場面相當火爆。

何博文此舉引發網友不滿出征，更起底他沒當過兵，何博文透過臉書坦言，曾罹患先天性心臟病，在小時候做過心臟手術，「我兵役體檢、複檢都被退，但我不是逃兵，也始終坦坦蕩蕩」。何博文約30年前動手術，胸前也留下了約20公分的疤。他也問質疑侯市長答詢刻意挑動民眾對他的人身攻擊、批侯卑劣。

沒當過兵被鄉民酸 何博文臉書長文揭原因。（摘自何博文臉書）

對於遭指用刻意挑動民眾對他人身攻擊，侯友宜日前受訪時回應，每個人照顧好自己身體，在自己的職位和身分上，都要以任何形式、義無反顧的保衛中華民國；並強調自己保國衛民的決心不容質疑。

至於何博文稱因罹患先天性心臟疾病，所以兵役體檢被退，朱學恒10月31日則在臉書指出網友分享，韓星金秀賢看起來很強壯，且還是保齡球高手，其實罹患先天性心臟疾病，高三時更曾因此在校昏倒，也是那次意外，讓他發現自己有心臟的問題。

文中也提到，金秀賢在當兵前，就因心臟問題，被判定只需要服役較為輕鬆的公益兵，但他本人很希望能以現役入伍，所以積極接受治療、鍛鍊身體，最後才終於能以一般兵役的身份入伍，並獲得特級戰士的資格。