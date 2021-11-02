NBA名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)前陣子在他的回憶錄《Unguarded》提起他與前隊友、總教練的關係。儘管當年公牛王朝威風無比，但皮朋認為麥可喬丹(Michael Jordan)佔走了大多數的榮耀，他很不喜歡外界將兩人比喻為「蝙蝠俠與羅賓」。1994年皮朋獲得明星賽MVP，他對此寫道：「為自己贏一次的感覺很好，終於不是看著喬丹又拿走一個獎盃。」

美媒《紐約郵報》引述書中的多個段落，其中一個是1993年夏天，喬丹的父親詹姆斯喬丹(James Jordan)遭到兩個青少年槍殺，皮朋當時竟然沒有向喬丹表達哀悼之意，他現在想起來都有點後悔。皮朋寫道：「我和喬丹的關係並不密切，從來都不是。」

當年的總教練「禪師」菲爾傑克生(Phil Jackson)，皮朋仍惦記著1994年5月對戰尼克季後賽的讀秒階段，傑克生因為皮朋投了一個麵包球，決定交給庫柯奇(Toni Kukoc)執行最後一擊。皮朋氣得拒絕上場，外界批評他背棄了隊友，但他不後悔這麼做。皮朋覺得傑克生與芝加哥媒體都對他不友好，主要原因就是他們偏愛喬丹。

轉隊到火箭之後，皮朋原先評價新隊友巴克利(Charles Barkley)是聯盟最優秀的球員之一，直到巴克利忙著陪喬丹打高爾夫而在練球遲到。起初巴克利狀態不錯，但開季之後逐漸走樣。皮朋寫道：「查爾斯（巴克利）不到一個星期就不行了，麥可能夠打高爾夫和同時做很多事情，但查爾斯不行。」

說起最感謝的人，皮朋說是他中學時期的教練，他們告誡皮朋要好好讀書提升成績，皮朋照做了因此獲得上大學的籃球獎學金。總體來說皮朋還是對職籃生涯心懷感恩，他再次提起在名人堂典禮說過的，努力完成自己的夢想，被熱愛他的球迷包圍著，那是一段美妙的旅程。