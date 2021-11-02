女網友抱怨，上陽明山泡女裸湯，竟遇男員工闖入，且櫃台人員表示知情，讓她覺得不可思議。（截自臉書《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》）

女裸湯禁止男性進入，但是男員工竟然在有女客時大喇喇進入？一名女網友PO文抱怨，在陽明山知名飯店泡女裸湯，竟然遇到男員工走進來，當場整個被「看光光」，向櫃台反應，對方表示知道男員工會進入女湯工作，讓女網友覺得不可思議。眾多網友看完更是氣炸，一致認為這種情況實在太離譜、太誇張，支持原PO報警提告。

一名女網友在1日在臉書公開社團《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》發文，表示自己到陽明山某知名溫泉飯店泡女裸湯，竟然有男員工大剌剌地走進來說要弄東西，當場她整個被看光光，驚嚇之餘，泡湯心情也全毀了。

之後原PO向櫃台反應，對方表示知道該名男員工會進女裸湯工作，還說有請他要進去女湯前，先詢問裡面有沒有人，不過原PO遇到的情況是，該名男員工連問都沒問就走進來。且讓原PO感到不可思議的是，「女裸湯或女更衣室的工作人員應該都要是女性吧？這不是最基本的嗎？還是我認知上有錯誤？」。

眾多網友看完原PO遭遇全氣炸，紛紛表示：「太扯了」、「太離譜了」、「無法接受」、「這太誇張了吧！」、「這非常扯！飯店方回覆也非常避重就輕，拜託報警，飯店才會重視這種行為」、「如果是我一定告，而且訴諸媒體，讓所有業者明白，尊重消費者的權益」、「要道歉賠償，太誇張了，這間可以不用去了」、「無法接受這詭異行為。女湯是男生禁止入內，這員工行為是明顯性騷擾，並以工作為由合理化！現場已經看到有人在女湯不離開，是刻意的！如果可以請務必報警，不要姑息這種犯罪行為！」。