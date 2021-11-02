「歐弟」歐漢聲8月時宣布與大陸妻子鄭雲燦離婚，終結長達7年婚姻，雖然無緣當夫妻，兩人仍舊維持好友關係，不過之前有消息傳出鄭雲燦疑有新歡，對象就是演出《刻在你心底的名字》的演員陳昊森，近來更被拍到男方到她的內湖住處過夜，愛苗似乎正在滋長。

根據《鏡週刊》報導，鄭雲燦日前開車返回內湖住處，下車時有位高大男子陪伴，而這名男子就是演出《刻在你心底的名字》後，人氣水漲船高的演員陳昊森，不過兩人卻一前一後走進住處，似乎不想被發現兩人關係，一直到隔天清晨6點，2人才又一前一後下樓開車出門，車開出後還刻意先繞一圈，似乎要測試有沒有被狗仔跟拍，隨後兩人就換上重機一路馳騁到坪林約會，似乎藉此培養感情。

據悉，陳昊森跟鄭雲燦年初已熟識，加上對重機都很感興趣，所以很快就走得很近，此外，陳昊森被發現社交網站分身帳號為「xiangyang1227」，數字1227恰巧就是鄭雲燦生日，而且雙方互相按讚次數相當頻繁，此外，鄭雲燦曾曬出與友人聚餐照片，還刻意將1名男性臉部遮住，有粉絲比對後認為該男子身形激似陳昊森，便私訊詢問鄭雲燦，沒想到竟慘遭封鎖，照片也遭到刪除，讓外界更加好奇兩人關係。

歐漢聲恢復單身，大多將時間花在陪伴女兒們，也重拾愛好賽車、海邊衝浪的興趣，離婚後為了追求健康，更是狂減20多公斤，日前曬出在電梯自拍的照片，只見他四肢纖瘦，身體相當單薄，讓網友看到都驚訝不已。