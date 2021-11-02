行政院長蘇貞昌聲稱，若反萊豬，台灣恐無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。此話一出，引發藍營質疑，表示美國也沒加入CPTPP。國民黨前立委孫大千今（2）日也在臉書批評，「蘇貞昌實在是沒有知識，也沒有常識，更不常看電視。」

孫大千提出三個問題，首先是自從川普宣布退出TPP（跨太平洋夥伴關係）之後，美國至今仍不是CPTPP的成員國，也沒有否決權，且台灣禁止萊豬進口，頂多只是台美之間的貿易問題，和台灣是否能夠加入CPTPP有什麼關係？

他接著提到，全球有將近160個國家都是嚴格限制含有萊克多巴胺肉品進口，包括對於食品安全標準最嚴格的歐盟，歐盟成員國更是美國長久以來最重要的盟邦，難道歐盟全部都反美嗎？

孫大千也質疑，全球有將近半數的國家都堅持對於含有萊克多巴胺肉品的禁令，按照蘇貞昌的邏輯，難道這些國家都沒有辦法走入國際社會嗎？

此外，對於蘇貞昌所說，若CPTPP的11個會員國都接受豬肉進口，「我們卻說我們不要，但我們還想加入，這就等於不可能。」趙少康日前接受接受《中天新聞》訪問時表示，「美國也沒有加入啊，所以那是亂講！」他並強調，台灣人沒有反對美豬，而是「反對萊豬」，這兩個是有分別的，民進黨不要混淆視聽。