國民黨台北市議員羅智強近日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，卻遭綠營人士攻擊現場冷清、沒人支持，羅則回擊稱，綠營人士白天來拍夜宿是頭腦有問題。羅辦主任、國民黨副發言人楊植斗則刊出一張，他提著發電機所需使用的汽油進帳篷的背影照，表示他們在冷雨中不畏艱辛夜宿街頭，痛批綠營攻擊者下流。此照片引發大批網友迴響，不少人更稱感動得哭了。

楊植斗1日在臉書發文表示，羅智強發起「夜宿凱道49天」活動後，果然有一堆綠營支持者，總是挑「夜」宿現場的上午或中午來拍照，然後說現場人都走光了，讓他不禁想罵：「真的可以再下流一點。」

楊植斗指出，綠營支持者除了到現場偷拍外，還有人到現場羞辱守帳的志工，行徑相當誇張。警察承諾會維護現場秩序，他也協助工作人員將客廳帳搭起。楊更隨文刊出一張照片，表示照片中他正拿著發電機使用的汽油進帳篷，因為晚上有下雨的機率，希望當晚與國民黨前主席江啟臣夜談能順利進行。

這張楊植斗的「背影照」，獲得超過3000個讚與超過150則留言，網友紛紛回應：「看到這背影忍不住哭了，這就是完全執政下的卑微」、「戰鬥藍的背影，感動、感慨、感謝，加油！」「真是青年的表率，肯吃苦的孩子一定會成功，夜宿也要照顧好自己哦！加油」、「謝謝你們的努力，我們也要為了自己努力去告訴身邊的人，正確資訊」、「在野黨就是要拿出拚勁」、「塔綠班素質就如此，不意外」、「加油，對手越惡劣，只會讓我們越強大」。