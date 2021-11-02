第13輪疫苗不開放混打，且近日本土疫情趨緩，不少第一劑接種AZ的民眾也不急著打第二劑，想要等混打BNT。對此，台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科醫師陳昶宇舉3大理由喊沒必要，因為混打可能出現較嚴重的副作用，也無法確定較能避免發生突破性感染，且年長者半年後有可能會追加打第三劑，根本不用急著現在就混打。

陳昶宇昨在臉書上表示，刻意取消AZ第二劑，等著混打BNT，真的是大可不必。指揮中心原本規畫將在第13輪開放AZ混打BNT，但目前暫時還沒開放，看到許多人現在考慮混打疫苗，甚至想取消原本安排好的第二劑AZ，想等到第14輪混打BNT，其實真的沒有必要。

陳昶宇指出，多數的年輕人都已經撐過第一劑AZ發燒、全身痠痛的副作用，而且也都沒有出現血栓，那穩穩打完沒啥副作用的AZ第二劑即可。除非接種第一劑AZ的時候嚴重過敏或出現不良反應，否則何必要冒險承受混打BNT的副作用？第二劑混打BNT恐再度發燒痠痛，甚至可能併發心肌炎，雖然機率很小，但仍是風險。

陳昶宇說，追求比較高的中和抗體效價，是否真的比較能避免突破性感染？這個部分是有可能的，但也不確定，而且就算真的被突破性感染又怎樣，打完兩劑AZ疫苗之後，染疫後重症死亡的風險已經非常小。

陳昶宇也說，如果是年紀較大的族群，有可能在半年後須追打第三劑疫苗，那就更不需要搶著現在就混打，如果在等待混打的過程中，不幸又有社區疫情再起，這也是另一個需要承擔的風險。

陳昶宇坦言，打兩劑AZ疫苗就很夠用了，如果有排到第二劑AZ就趕快去打，如果輪到打第二劑的時候，剛好開放混打BNT，到時候再考慮就好，不用刻意等待追求。

至於台灣究竟何時會開放AZ混打BNT，指揮中心指揮官陳時中近日曾說「混打還是要開放，是在這個月的計畫之內。」而發言人莊人祥則補充說，將視疫苗後續的到貨狀況決定，預計會在11月開放混打。