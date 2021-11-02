屏東一名男子今年4月酒後騎電動自行車遭警方攔查，現場酒測值竟高達2.5毫克，超過標準10倍，由於按照常理，酒測值1.5就幾乎已達「致死或瀕死」狀態，現場員警見狀也驚呼「阿娘喂，沒看過這麼高的。」羅男一審遭判6個月，但二審法官認為，檢測出的酒精濃度足以「致死」，連員警都不相信機器檢測值而嚇到，應視為機器檢測異常，因罪證有疑慮，改判羅男無罪。

根據判決書記載，羅男於今年4月10日，在屏東縣東港鎮某小吃部飲用啤酒後，騎乘電動自行車上路，待行經屏東縣東港鎮大利、東新路口時，因行車搖晃蛇行為警攔查，測試呼氣酒精濃度為每公升2.50毫克（mg/L）而查獲，移送檢方偵辦。

員警見酒測值當場驚呼，阿娘喂，從來沒有看過這麼高的，其他同仁一看見數值，也大呼不可思議。員警在法庭也證稱，「我從來沒有看過超過2.5 的數值，過去看過最高頂多1 點多吧，大概1.5 左右，全部的人看到酒測值2.5 都很驚訝，當下是否覺得怪怪的，我覺得很高，太高了，我是有覺得怪怪的。」

不過在一審時，屏東地院簡易庭法官認為羅男曾有2次酒駕被判刑紀錄，卻未記取教訓，再次酒後騎車上路，罔顧自身及其他用路人生命安全而判刑6個月，併科罰金6萬元，分別得易科罰金及易服勞役，但羅男不服，提起上訴

羅男在警訊中則堅決否認自己有酒後騎車，不斷辯稱：酒精測試的結果數據無法想像。

二審地院法官在審理後，認為酒精測試儀器實施酒精濃度檢測成功後，不論有無超過規定標準，不得實施第二次檢測。但遇「檢測結果出現明顯異常」情形時，應停止使用該儀器，改用其他儀器進行檢測，並應留存原異常之紀錄。

法官認為，羅男酒測數值並非一般違法酒駕之常態。且一般人呼氣酒精濃度對 外在行為表現或狀態的影響，於濃度達2.00mg/L時，會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」及「無法開車」之狀態；若濃度達2.5mg/L 時，則會「致死」。

法官也認定，依羅男案發吐氣酒精濃度，在客觀上應可認為屬於違反道路交通管所稱「檢測結果出現明顯異常」之情形。且當庭勘驗警方秘錄器後，發現羅男在現場能理解警員的陳述而與警員對話，依警方之要求進行吐氣測試，無爛醉如泥、神智不清之情形，更遑論有「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」或「致死」的狀況。因此羅男的酒測值有可疑之處，無法推論當時酒測值。因此改判無罪。