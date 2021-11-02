2021ITF台北國際旅展將於11月5日至11月8日於南港展覽館開展，天成飯店集團線上旅展11月2日起至11月8日展開，旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅華山町，以及嘉義天成文旅-繪日之丘推出聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1800元、不分平假日皆可入住，旅展加碼於2021年12月23日前選擇於台北三館住宿可享加碼優惠。

天成飯店集團並同步推出瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房一泊二食住宿券抽獎活動，凡於旅展期間加入天成飯店集團會員酬賓計畫Cosmos CLUB APP會員，即有機會抽中住宿券。

獲觀光局評選「卓越五星」肯定的瑞穗天合國際觀光酒店推出年度優惠平旺日雙人住宿券每張10000元，即可入住「城堡-精緻客房」最高總價值35200元，下殺2.8折。天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館亦有推出中西美食、自助餐、烤鴨、牛排與港點等各式餐券下殺5.8折起，消費者可至天成飯店集團或旗下各館官網進行線上選購。

天成飯店集團推出的「四館聯合雙人住宿券」每張1800元，包含台北三館與嘉義共四館可以擇一入住。台北花園大酒店頗受好評的Garden SPA亦推出「舒壓SPA香氛課程」包含香氛舒壓30分鐘、緩足釋壓儀30分鐘與Spa香磚環手作課程，原價3850元下殺4.7折。

12月23日前於台北三館住宿使用「四館聯合雙人住宿券」可享加碼優惠，選擇「天成文旅-華山町」直接升等為「披薩歡樂住雙人專案」含住宿乙晚、早餐和PIZZA乙份及飲品2份，給您一泊二食的超值體驗。使用兩張券選擇台北天成大飯店升等為「海龍王極饌饗宴住房專案」，享用翠庭中餐廳精心準備的龍蝦鮑魚饗宴與當晚精緻雙人房住宿。或兩張亦可兌換台北花園大酒店「牛排龍蝦饗時光住房專案」，包含三款雙人主菜「焗烤波士頓龍蝦」、「碳烤肋眼牛排佐菌菇醬」、「乾煎鮭魚佐奶油芥末籽醬」，再享饗聚廚房自助餐百款美饌無限享用與當晚全新雅緻客房住宿。

天成飯店集團旗下各館皆可符合賓客的需求。除了超優質的住房商品可選擇使用之外，國際知名的悅椿Spa花蓮瑞穗天合推出「單人60分鐘」課程商品，超值7.1折優惠價5500元。多元化的體驗讓消費者自由選擇，在繁忙的生活裡，享受身、心、靈的寧靜與自然放鬆。

瑞穗天合國際觀光酒店此次旅展推出平旺日適用的雙人城堡與雙人家庭房住宿券，含早餐與晚餐。平旺日雙人住宿券每張10000元，入住「城堡-精緻客房」。平旺日雙人家庭房住宿券每張15000元，則可選擇「莊園-精緻家庭房」或「親子別墅-親子溫馨家庭房」，自由選擇加人入住每人含餐2500元起，打造溫泉黃金湯的頂級住宿體驗。

天成飯店集團旗下台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，推出優惠平均每客只要560元平日自助午晚餐或假日下午茶套券2800元／乙套5張，下殺7.3折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴，是親友歡聚的最佳選擇。台北花園大酒店的「PRIME ONE牛排館」，此次旅展推出美國Prime等級的乾式熟成21天肋眼心牛排8oz單人套餐2180元，下殺7.4折。另外，以明爐烤鴨馳名遠近的世貿國際會館「翠庭」餐廳這次也推出下殺6.8折的烤鴨三吃兌換券1500元，除經典片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理。天成文旅-華山町的超人氣網美餐廳「華山町餐酒館」，此次推出平日饗食通用券，一組兩張500元券即可享折抵。