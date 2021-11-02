2021ITF台北國際旅展將於11月5日起一連四天在台北南港展覽館開展，以西班牙特色建築聞名的理想大地推出適合揪團合購的「團購套票、買8送一」，平均每房4978元，旅展再加碼好康三重送，持五倍券購買理想蜂巢榚送500元現金禮券。 理想大地人氣吉祥物-Bimo 和Luna代表勇氣和溫暖 今年亦將北上參加旅展大遊行與現場孩子們逛旅展同樂，民眾安心逛展外，還能跟可愛的吉祥物互動合照與飯店展覽實境打卡拍照留影。

理想大地線上旅展亦自即日起至11月8日開搶，推出住宿、餐飲、主題遊程等多重優惠，平日雙人住宿券每張5600元起，一泊二食每張6800元起， 理想饗樂券1700元可使用四選一 :自助晚餐或風味晚餐兩客 主題遊程4張 客房升等套房券 視同現金禮券1700元。持住宿禮券於明年1月27日前入住（跨年連假和春節除外），平日入住免費贈送超人氣的生態竹筏體驗，通用住宿券適合歲末年終與親朋好友春酒尾牙小團聚，加人免費升等外，主題遊程可更換升級幸福自助晚餐。

理想大地今年榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業類全國首獎，同時連續入選「台灣東部最美飯店」，亦是全台唯一榮獲國際專刊《100 Hotels + Resorts》評選為「世界百大飯店」。

旅展四天，理想大地在現場更準備滿額送好禮活動，單筆消費滿兩萬元送套房升等券乙張，滿四萬加贈現金禮券1000元，滿六萬再加贈現金禮券3000元。旅展期間持五倍券購買招牌「理想蜂巢糕」送500元現金禮券好康。無法親赴展場的民眾，也可上理想大地官網訂購，同步享有展場優惠價格與好康三重送。