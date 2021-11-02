迎接 11月雙11線上購物潮，台北君悅即日起至11月10日限時推出「一泊二食」5999元快閃住房優惠，雙人入住享凱菲屋豐盛自助早餐、晚餐任選凱菲屋或彩日本料理吃到飽，或Ziga Zaga 義式雙人套餐，加價800元升等18坪君悅套房，假日不加價，亦可累積會員點數，11月30日前入住適用，集結五倍券及國旅券補助優惠，期能有效帶動第四季住房營收。

此外，迎接感恩節及聖誕佳節到來，君悅酒店一樓Baguette禮品烘焙坊已重啟營運，每日上午11點至晚間７點，供應當日現做麵包、法式甜點以及客製翻糖蛋糕，還有全新限量商品「琥珀金磚」零下18度脆焦糖乳酪和德國聖誕烤火雞等一系列應景外帶商品亦乘勝開賣，11月16日前線上預購85折，可於5天前訂購。

台北君悅點心房主廚陳建佑強調，此次新推出的商品食材皆全面升級，使用法國AOP認證高規格奶油、日法烘焙技術，嚴選在地農產品，驚豔消費者味蕾。

「琥珀金磚零下18度C脆焦糖乳酪」每條500元，號稱君悅甜點團隊歷時三個月悉心研發，特選頂級北海道起司，風味輕盈清新，以完美比例融合有「生命之糖」封號的日本海藻糖，烘烤過程如製作玻璃工藝般細膩，精準掌控溫度與烤製時間，表層薄脆的焦糖紋理猶如琥珀晶瑩， 零下18度微解凍的起司化在口中，纖細柔軟的冰淇淋口感，透出宜人乳酪酸香。

君悅酒店推出的「德國聖誕烤火雞」4600元，重5公斤，附贈南瓜草莓蒙布朗塔。宴會西餐主廚洪飛立以正統德國料理手法，將頂級初榨橄欖油、西班牙煙燻紅椒粉與火雞醃漬24小時，以90度低溫烤至七分熟，塗抹特製蜂蜜水後二次烘烤，使表皮呈金黃色澤、肉質軟嫩緊實，入口散發煙燻與蜜香交疊的多重風味，搭配義大利平安夜習俗必吃的白豆以及帕瑪森香料乳酪餡，主廚推薦食用沾取以火雞骨、犢牛高湯、雞胗及香料慢火熬煮的珍味肉汁，更顯濃郁香氣。

君悅的「聖誕禮物-威靈頓公爵式火雞派」為1688元，外觀如同縮小版烤火雞，主廚以作工繁複的英式威靈頓牛排為概念，重新演繹聖誕火雞派，將火雞肉抹上與特製松露蘑菇泥，以攝氏900度以上的「超級烤箱」烘烤，反覆捲入酥皮二度烘烤至色呈金黃，將原本搭佐威靈頓牛排的烤芋泥，創意鑲成火雞腳造型，美味吸睛。