HYUNDAI大改款Tucson L自年初於全球上市至今，其時尚都會休旅的風貌大受歡迎，呈現各地市場供不應求的銷售熱潮，總代理南陽實業亦導入國產化，並搶先自10月14日啟動預售，以99.9萬元、108.9萬元超值預售價接單，短短兩週接即突破600台，預售成績相當亮眼，有望在上市前突破千台訂單。

南陽實業表示，Tucson L以「Lead前瞻科技」、「Luxury豪華舒適」、「Large大器車格」全方位之姿，目前正在全國HYUNDAI汽車展示中心巡迴預賞，搶眼的外型內裝加上高規格主被動安全科技，讓受疫情影響許久的展示中心再現賞車人潮，消費者尤其對時尚前衛的設計，以及舒適乘坐質感和寬敞車室空間讚譽有加，來店顧客成長近3成，提前帶動10月及第四季銷售動能。HYUNDAI全台展示中心或台北三創生活園區HYUNDAI汽車新能源勁旅體驗店展期至11月16日。