美股3大指數再創新高，台股今(2日)開盤以17094.42點開出後，指數上攻至17200點，漲逾140點，台積電開盤上漲4元，以594元開出，聯電開在58.2元，漲逾1%，元宇宙概念股續強，凌陽、鈺創都攻上漲停，貨櫃三雄今日也持續開高。

美股11月第1個交易日漲勢延續，波音領軍道瓊再創新高，特斯拉漲逾8%，周一(1日)道瓊工業指數盤中一度觸及36000點大關，終場收在35913.84點，上漲94.28點，漲幅0.26%；標準普爾500指數上漲8.29點，漲幅0.18%，收在4613.67點；那斯達克指數上漲97.53點，漲幅0.63%，收在15595.92點；費城半導體指數上漲55.01點，漲幅1.59%，收在3506.28點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲0.37%，聯電ADR上漲0.78%，日月光ADR下跌0.28%。

台股1日開高震盪，終場收在17068.24點，上漲80.83點，收復萬七大關，站回季線之上，成交值3254億元，三大法人合計賣超29.79億元，其中，外資及陸資賣超31.96億元，投信賣超0.96億元，自營商買超3.13億元。