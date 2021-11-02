藥師林士峰（中）。（圖／取自臉書「勤文的思考事件簿」）

藥師林士峰經常在網路針砭時事，獲得不少網友關注。林上月31日應邀擔任灣民眾黨苗栗黨部顧問一職，再度引發熱議。林強調，他不怕公信力遭質疑，他會以理性務實的科學精神提出意見，讓這個好不容易有些成形的第三勢力，能往更好的方向成長。林更向總統蔡英文提出3大問句：「反對珍愛藻礁，因為不蓋三接台灣會缺電？」「反對重啟核四，因為不用核電台灣不缺電？」「所以台灣到底缺不缺電？」讓不少網友按讚叫好。

林士峰指出，民眾黨苗栗黨部於上月31日成立，他應邀以顧問的身份入席，他願意以理性務實的科學精神，在旁提出意見，讓這個好不容易有些成形的第三勢力，能夠往更好的方向成長。

林士峰直言，有些人可能會因此質疑他的公信力，他想法是，民眾黨自詡為理性務實的政黨，很可惜卻沒有在四公投中呈現，特別是能源政策上，台灣已經是有限電危機的狀態，卻同時的反對三接工程跟核四重啟，這個在未來挑戰執政大位之時，肯定呈現更大聲浪的質疑。

針對民眾黨在年底四大公投案的角色，林士峰表示，公投的結果展現人民的聲音，真實的把每個聲音傳達到各政黨耳中；政黨提出看法，讓人民選擇適合自己支持的政黨。民眾黨的能源政策，除了針對這次公投簡易設計的同意、不同意外，更應盡早擬出可行的方針藍圖，畢竟民眾黨已不是小政黨了，要隨時有「成熟修正政策議題，人民才會有考慮讓你們執政的可能性」的認知，把務實的國家治理方針，端出來讓人民有第三種選擇。

不僅如此，林士峰更對蔡英文提出3大問句：「反對珍愛藻礁，因為不蓋三接台灣會缺電？」「反對重啟核四，因為不用核電台灣不缺電？」「所以台灣到底缺不缺電？」獲得大批網友盛讚：「這3個問題又直接又犀利」、「這3個問題總統一定回答不出來」、「台灣需要第三勢力，人民需要更多選擇」、「與其說支持民眾黨，其實我更喜歡支持民眾黨的你們」、「我的看法與您相同，能源政策必須有更明確的主張」。