11月台指期今日開盤上漲87點，為17167點，金融期及電子期攜手開高。

永豐期貨指出，台指期週一上漲134點至17080點。價差方面，台指期轉為正價差11.76點，電子期轉為正價差1.29點，金融期轉為正價差0.13點。現貨部分，三大法人賣超29.79億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2017口至-8160口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1758口至-22084口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1228口至-8890口。

永豐期貨表示，整體來看，投資人靜待本週的聯準會利率決議以及非農就業數據，市場觀望情緒升高。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17600點，賣權未平倉最大量集中在16400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08升至1.13。VIX指數上漲0.24至19.22。整體選擇權籌碼面中性。