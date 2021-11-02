台積電積極興建美國亞利桑那州的5奈米新廠，公司也安排數百名美國工程師來台受訓，以縮短新廠磨合與銜接的時間，沒想到近日有美籍工程師在網路上分享受訓心得，並抱怨台積電工時長、軟體爛及開會時間過長等缺點，並透露公司宿舍有門禁規定相當不自由，引起網友們熱議，有內行人點出，該名工程師可能是遇到因疫情變得更嚴格的管制措施，加上身在異鄉，才會有不適應的狀況出現。

該名美籍工程師在國外科技業求職評論網站「glassdoor」上發文，被台灣網友翻譯後，轉發在半導體產業討論區的臉書社團，他在文章中表示，待在台積電雖然有不少收穫，但還是觀察到一些缺點，包括工時長，每天受訓的工時至少10小時，實際上可能會到12小時，台灣本土工程師的工時更至少12小時起跳，此外也有夜班以及周末輪班。

此外，他也點出，台積電內部軟體老舊且重複性相當高，尤其新人學習軟體E-Learning中英翻譯有問題，其實學不到任何東西又浪費時間，加上一天開會時間長達3小時相當沒效率。

不僅如此，他也認為，台積電似乎不重視員工個人自由，即使公司有提供宿舍，但有很多規矩要遵守，像是門禁，超過一定時間就不能有訪客，且如果你當初選長期住宿，那就會住得比較遠，會多花不少時間在通勤。

工程師給台積電的建言文在網路上引起熱烈迴響，不少人認為，此事突顯台灣職場環境的缺點，美籍工程師其實說出許多台灣勞工的心聲，工程師雖然薪水不錯，但承受的壓力與工時卻也是相當大，甚至得犧牲不少自由與陪伴家人的時間。

此外，有內行人則點出，今年台灣本土新冠肺炎疫情爆發，該名工程師身在異鄉又碰上更嚴格的進出入管制措施，才會覺得不自由，若未來疫情趨緩狀況可能會好一點，「人在國外又被關住，難免會有負面情緒」、「文化衝擊來了，米國人最愛好自由」、「把沒有自由就崩潰的美國人關起來，他當然受不了」、「其實蠻有趣的，但也反應台灣勞工CP值有多高。」

事實上，昨（2日）晚台積電已針對此事做出回應，公司強調，人才是重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，台積電規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程。

台積電也提及人才訓練過程表示，今年4月以來，已有逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，內容主要包括公司介紹、文化及核心價值、核心競爭力、半導體製程與整合、半導體元件物理；以及依工作職能和職務量身定制的在職訓練。