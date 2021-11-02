民眾可透過存摺簿查看帳戶金流。一名女網友指出，最近將存摺簿補摺，細看才發現，每個月都有一筆5千元入帳，名目寫著「搶劫費」，原來是兒子每個月給他的孝親費，令她看了哭笑不得「養這麼大，需要多少搶劫費才划得來」。

原PO日前於臉書社團《爆怨2公社》表示，兒子每個月都將孝親費，透過匯款的方式匯到她的帳戶，但她從來沒有動過那筆錢，直到最近想將其轉出投資，便帶著存摺簿到銀行的補摺機補摺，竟發現每個月都有5千元自動入帳，且名目大大寫著「搶劫費」。

原PO這才知道，原來兒子每個月給她的孝親費，都被當成「搶劫費」，她傻眼地說「唉！養這麼大，不知道需要多少搶劫費才划得來」。

貼文曝光後，上百網友按讚，其中更有不少人按笑臉，「現在已經進步到雲端搶劫了」、「好可愛又有點可惡的兒子」、「搶劫費是什麼，第一次看到」、「希望我以後也有搶劫費可以拿」、「我覺得看起來好幸福的，跟孩子能有這樣的互動」。

原PO也在事後補充說，兒子目前住家裡，水電等開銷都不用他負擔，但她堅持要跟兒子拿孝親費，理由是要讓他知道反哺的重要，至於搶劫費，她也笑稱「那是我們母子相處、溝通的方式」。