高鐵延伸宜蘭選址爭議遲遲未解，前交通部長林佳龍任內原評估最佳站址為宜蘭市，王國材上任後大翻盤改為礁溪鄉四城，從單純的選址問題演變成民進黨內政治風暴，使得總統蔡英文不得不出面「滅火」，要求行政部門加強溝通，而近期又多了第五、六方案，其中第六方案要各方都退一步，以縣政中心西南方空地「雙鐵共站不共軌」新設「台鐵宜蘭新站」，宣稱擁有許多其它選項沒有的優點，但網友不僅反應冷淡，民進黨遭質疑炒地皮的聲量也快速爆增，延燒為輿情危機。

高鐵延伸宜蘭冒出「第六案」擁多優點 網友反應冷淡

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/08/03~2021/10/31），前交通部長林佳龍任內政院耗費數千萬元進行綜合規劃評估的宜蘭市站呼聲最高，網路聲量佔全部的31%。宜蘭市站因為轉乘便利、人潮眾多，許多網友都希望設在此站，台北市長柯文哲10月6日也加入戰局表示支持，稱「捨棄宜蘭高鐵的接駁效益就會喪失」。至於王國材屬意翻盤復活的四城站，擁有路線短、經費少等優點，經過近幾個月的討論聲量後來居上，網路聲量也有30%，熱度直逼宜蘭站。

然而高鐵延伸案經過一番爭論遲遲沒有定案，交通部10月21日再拋出擬在宜蘭、縣政中心中間設站的第五方案，以及在縣政中心西南側新設「台鐵宜蘭新站」與高鐵採「共站不共軌」的全新第六方案，暗示過去四個方案全數出局。雖然第六方案擁有區段徵收面積減少、排除站體高達九層樓安全疑慮等優點，也是不得罪各方派系的折衷方案，卻也因為一改再改，許多網友早已看不下去，痛批「選站址不看民眾便利性，而是看派系利益」、「說好的尊重專業呢」，第六方案拋出後迴響不大，反而讓網友失望表示尊重專業又回歸政治。

民進黨內部喬不攏 「炒地皮」負面標籤聲量爆增6.5倍

從王國材突如其來點名四城列為優先，引發無地緣關係的嘉義縣立委陳明文，身為宜蘭人但也理應中立的立法院長游錫堃接連跳出來發聲，民進黨「自己人打自己人」的情況連網友都看不下去，遭網友質疑背後存在龐大利益關係，才會始終無法定案，國民黨也出聲指控民進黨炒地皮。進一步從網路聲量來看，高鐵延伸宜蘭案隨著民進黨內政治風暴不斷擴大，質疑炒地皮的聲浪也越來越高，10月質疑炒地皮的網路聲量較9月大幅成長6.5倍，不少網友批評「吃相真難看」、「炒地炒到同黨互轟，太有台灣價值了」，短短幾個月的選址風暴，發展成民進黨各派系角力鬥爭，風波如果繼續吵下去，恐怕會衝擊明年民進黨的選情。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月3日至2021年10月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高鐵延伸宜蘭』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。