【愛傳媒朱宗慶專欄】樂團今年度最後一場演出，10月30日來到苗北藝術節，以第三季音樂會《此時。此刻》同套曲目，與苗栗的好朋友們分享，謝謝樂迷朋友的熱烈回應。

同時，感謝許多苗栗好朋友熱情、溫暖的照顧，尤其，苗栗是我的好朋友林光清先生的家鄉，10月30日光清兄呼朋引伴，邀請了縣長、鎮長、民意代表、中小學校長，好多在地的親朋好友一同欣賞演出，為團員加油打氣！

而苗北藝文中心佳瑩總監也是處處照顧團隊，持續問候與協助，看到佳瑩為了苗北藝文中心、苗北藝術節，這麼用心與投入，感到佩服，更是開心。

10月30日晚演出結束後，特別感謝竹南鎮方鎮長請到在地著名總舖師外燴辦桌，為團員準備美味宵夜，非常溫馨，格外溫暖又有人情味的一天！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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