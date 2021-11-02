【愛傳媒須文蔚專欄】和簡靜惠老師結緣，是2011年獲邀為洪建全基金會素直友會開設「生命故事的書寫與編輯出版」，為期四周的課程，我把學院中報導文學和編輯採訪課程，轉化為系列的導論課。授課時，簡老師都端坐在台下聽講與筆記，讓人感動。

後來才知道，原來簡老師是來「面試」的，她一直有個心願「把文學院延伸到社會上」，期待有適合的老師為「敏隆講堂」演講。得到簡老師的肯認，幾乎每年的夏天，我都在講堂開設「精讀現代華文文學經典」，陸續講了魯迅、沈從文、老舍、曹禺、黃春明、余華、林語堂、錢鍾書、楊絳、楊牧和一系列的現代詩人。

親切的簡老師總是抽空來聽課，如果見不著她的身影，她會在其後的聚會時笑著說：「我都一面散步，一面聽你的課。」

簡老師其實不知道，我寫報導，也一直有個心願，能書寫一本傳記。就在2018年底，簡老師表示，她計劃寫一本關於基金會五十週年的專書，詢問我是否有意願協助編採？我自然雀躍不已。

簡靜惠老師學歷史出身，基金會的檔案資料很詳盡，過去她也曾出版過《善念的種籽--洪建全基金會的傳承與創新》一書，記錄了基金會前三十年的故事。這本新書只要補充近二十年來的種種？還是以她的生命故事為主軸？剛開始我們都抓不準方向。

兩年來，簡老師先寫好一個章節的草稿，文娟（蘇菲亞）和我，再聆聽她細說，就這麼綱舉目張，記憶就像一道浮流，從她童年的中和、和敏隆先生相遇的日本、打開視野的留學生生涯、返台進入家族企業的惶恐、承接基金會的承擔以及各項創意與人文關懷，她鋪陳出自身的故事，從播種者，成為植樹者與造林者，也成就了以她的生命故事貫穿的《植栽一座文化森林》一書。

《植栽一座文化森林》的書寫過程中，簡老師以無比虔敬與謙虛的態度回顧自己的足跡，展現出她在不同時代中的人文關懷：辦理書評與書目雜誌、推動兒童文學、創辦視聽圖書館、支持民歌採集與校園民歌、贊助雲門和音樂創作、建構文經學苑促進人文與企業發展、導入素直友會與讀書會以及打造敏隆講堂等等。

或許很多環節都來自於她的日常，但實則都為當時「文化沙漠」般的臺灣，以植栽森林的大工程，讓樹木根著大地，泥土不再流失，一方人文、歷史與企業經營哲學的水土得以獲得滋養，半世紀後郁郁青青蔚然成林。

《植栽一座文化森林》是簡老師個人曲折的生命故事，有她的驚慌、挫折與沉重，其實也是臺灣文化界從匱乏到豐饒的歷史見證。有機會聽她娓娓道來，會知道她和同代人是懷抱著改變環境的夢想和盼望，以素樸與勤懇的態度，築夢踏實。

半世紀來，可以說的故事太多，值得追憶的人物不少，一本書無法負荷太多的細節。我就在這裡，寫下一個「番外篇」！

東華大學本來有駐校作家的專職員額，讓知名作家到校一個學期，開兩門課。後來因為預算不足，突然就凍結員額，102學年度本來約好了黎紫書老師，就此遭遇了極大的困難。後來與校方爭取，校長以專簽同意黎紫書老師一案，但下不為例。

簡老師有一天提議，想約黎紫書見一面。簡老師說：「我把所有黎紫書的作品都讀過了，這麼難得的機會，東華不可以藏私，應當和社會分享。」

於是我約了黎紫書到簡老師家中，晚宴中，劉克襄也在場。劉克襄就跟黎紫書開玩笑，說她是「末代的駐校作家」。

我笑說：「應當是駐校作家終結者。」

席間余範英老師正色說：「須主任，這麼難過的事，你還這樣開玩笑？」

我收起笑意，把整件事的來龍去脈說了一遍，也提及我的無奈。在告別時，簡老師在玄關突然說：「駐校作家的事，我應當可以幫部分的忙，但是要好好規劃一下。」

於是簡靜惠老師就以紀念父親的名義，辦了「銅鐘經典講座」，由我和曾文娟總編作為策劃人，先後邀請張翎、陳冠中、畢飛宇到東華駐校，也在敏隆講堂與國家圖書館，對市民進行大型演講。

記得畢飛宇在台北期間，簡老師還請他指導寫作，我在旁旁聽，深深感受到簡老師的虛心與好學。

11月1日是「洪建全文化基金會」五十歲的生日，祝福基金會生日快樂，也祝福簡靜惠老師永保活力，繼續她深愛的人文藝術水土保持志業。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者臉書截圖。

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