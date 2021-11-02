APEC經濟領袖會議11月12日登場，蔡英文總統在今年7月16日加開的APEC非正式領袖會議前，已宣布將再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表，今天上午10時50分預計在總統府大禮堂舉行記者會，蔡總統爰往例將接見APEC代表團，並再次正式宣布。

蔡英文總統今年7月宣布張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表時表示，APEC是台灣所參與最重要的國際平台。今年因為全球持續受到疫情衝擊，這次的主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在11月的會議之前，在7月16日先加開「非正式領袖閉門會議」，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦。

APEC經濟領袖會議即將於11月12日登場，蔡英文爰往例將接見APEC代表團，並再次正式宣布邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表。

蔡英文之前介紹張忠謀為領袖代表時表示，張忠謀為台積電創辦人，在全球半導體產業中的地位，不必她多做說明。過去幾年，他代表我參加APEC會議，針對區域經貿和產業發展，也有獨到的見解。這幾年全球供應鏈在變動，張領袖代表的表現，不僅讓台積電成為世界一流企業，也讓台灣在國際舞台上發光發熱。