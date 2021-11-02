名導許鞍華曾執導電影《女人四十》、《桃姐》，去年更榮獲威尼斯電影節授予的「終身成就金獅獎」，成為世界首位獲得該獎項的女性導演。近日她翻拍張愛玲作品的《第一爐香》上映，未料引來許多批評，她接受專訪除了心疼演員當時拍戲受到的壓力，也坦言不知道大家反應這麼激烈，如果當初知道就會換掉馬思純和彭于晏，改找其他演員來演。

許鞍華2019年在廈門及上海開拍《第一爐香》，同年9月殺青，當時選角出爐，許多書迷對馬思純飾演個性漸漸沉淪的女主角「葛薇龍」、彭于晏演出富二代浪子「喬琪喬」都表示懷疑，並認為與書中描述的外型與氣質不合。由於疫情影響，該片去年9月在威尼斯上映，近日才在大陸戲院上映，但評價正反兩極，上映5天票房才達3千多萬人民幣，約台幣1.3億，遠輸於同期正在戲院上映的電影，如《長津湖》、《沙丘》。

許鞍華受訪坦言事情不知情觀眾反應會這麼激烈。（圖／中時資料照片）

許鞍華接受《新京報文娛》專訪時，坦言習慣將壓力扛在自己身上，從開拍之初馬思純就受到許多壓力，面對批評聲浪，許鞍華直言：「我自己是無所謂的，倒是這次搞得馬思純好慘，她被罵了整整兩年，你知道嗎？在組裡的那些日子她幾乎睡不著覺」。

大陸媒體報導許鞍華鬆口若早知道觀眾反應會考慮換角。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

另外，據《搜狐娛樂》報導，被問為何會邀馬思純和彭于晏主演新片？她表示之前看過他們兩人的作品，認為兩人都是很棒的演員，「覺得他們非常適合聯合出演一部愛情片」，但未料上映後觀眾不埋單，她表示如果當初知道大眾的評論反應會這麼激烈，就會把馬思純和彭于晏兩人換掉，找其他更適合的人演出。對此，網友回應：「選角初期導演選擇出的那一刻就錯的，不需要看網路觀眾反應才知道」、「官宣的時候就很多反對吧！那個時候還沒開機呢，完全有時間調整演員啊」、「心疼馬姐姐，為這戲挨罵兩年」。