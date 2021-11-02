八吋晶圓代工廠世界(5347)受惠產能供給吃緊，售價調漲，第三季營運再創新高，單季自結稅後淨利32.88億元，季增26.38%，每股淨利達2元，前三季獲利同步攀高，每股淨利4.94元。

世界先進第三季營收創新高，達118.77億元，季增率約為16.95%。單季自結稅後淨利32.88億元，季增26.38%，每股淨利2元。

世界先進前三季獲利81.03億元，每股稅後淨利4.94元，同創新高。前三季營收312.13億元，營業毛利130.89億元，營業淨利95.02億元，稅後淨利約81.03億元，每股稅後淨利4.94元。

世界先進公司對第三季營運展望樂觀，受惠客戶需求持續成長，產能吃緊，售價調漲，世界先進預估第三季產品平均售價揚升11%至13%，季營收可望達115億至119億元，以中間值117億元計，將季增15%，並續創單季營收歷史新高。實際營收118.77億元創新高且達財測的高標，季增率約為16.95%。

世界先進將在今日下午舉行法說會，公布對第四季之展望。

世界先進於上季法說會指出，第三季平均銷售單價(ASP)將再拉升11-13%，主要來自產品價格調漲、較佳的產品組合帶動，看好客戶對晶圓代工需求持續增加，能見度有效提升，預期今年全年都將維持相當高的產能利用率。