元宇宙概念股宏達電股價連日勁揚，今天公布第3季財報，每股稅後虧損新台幣0.94元、較第2季擴大，但毛利率續揚至31.6%。

宏達電（HTC）今年第3季營收為13.4億元，季減約0.7%；營業毛利率從第2季29.9%上升至第3季31.6%，增加1.7個百分點；營業淨損為8.8億元，營業利益率為負65.8%，優於第2季的負77.8%；歸屬於母公司業主淨損7.7億元，每股稅後虧損0.94元。

延續第2季推出旗艦級PC VR（虛擬實境）裝置HTC VIVE Pro 2後，HTC VIVE Pro 2專業版也在第3季全球上市。

宏達電首款結合手機使用情境的輕量VR眼鏡VIVE Flow於11月1日上市，適用所有安卓手機，加上搭配中華電信行銷方案，宏達電看好銷售將超越過去VIVE系列產品。

宏達電亞太區總經理黃昭穎先前受訪表示，今年以來宏達電亞太區營收年增20%，VIVE Flow除台灣市場首發外，也與歐美電信業者洽談中，預期今年第4季到明年第1季各國可陸續推出，對銷售表現有信心。

此外，VIVE ORIGINALS全息音樂平台BEATDAY發表測試版，透過新科技重塑演唱會現場，開創元宇宙（Metaverse）時代的娛樂體驗。「病玫瑰」是VIVE ORIGINALS入圍威尼斯影展VR單元的第7部作品，角逐「最佳評審團獎」、「最佳體驗獎」、「最佳敘事獎」VR主競賽3大獎項。

宏達電近年營運遭遇逆風，因智慧手機市場競爭，虛擬實境領域尚未扮演營收拉抬要角，業績自2015年轉虧，但2018年因出售代工部門予Google的業外挹注下，首季轉盈每股大賺25.7元，帶動當年度轉盈，但2019年仍虧損逾一股本；2020年則虧損收斂，每股虧損7.27元。（編輯：張均懋）1101102