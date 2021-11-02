來自台灣的男星孫圻駿（孫圻峻），過去曾在南韓擔任練習生，因精湛的舞技受到黃立行推薦，並於2019年登上大陸選秀節目《創造營2019》而成功打開知名度。但近日他卻遭到一名女網友爆料，不僅劈腿、約砲，還自願睡自己的女老闆，引起網友熱烈討論。

昨（1）日一名自稱是孫圻駿前女友的女網友，在微博上貼出多張兩人的對話截圖，並直指孫圻駿在與她交往2年期間，不僅劈腿另一名女偶像，還經常使用約砲軟體與多名女性曖昧，被她抓包時竟大言不慚的表示「這是娛樂圈常態」，她甚至還從另一名曾與孫圻駿交往過的前女友口中得知，孫圻駿曾與自己的女老闆發生關係；孫圻駿還曾向她爆料《創造營》其他選手的淫亂私生活，並藉機痛罵其他選手。

另外，女網友還透露，兩人交往期間在一起的生活開銷幾乎都由她支付，孫圻駿還會要求女網友購買昂貴的單品給他以及他的家人，分手之後孫圻駿拖了很長時間沒辦法還錢，最後竟耍賴將之前女網友所送的衣服、鞋子通通寄回給她當做抵債，但手機等高價的電子產品卻因為已經賣掉不寄了，讓她相當傻眼。不過，女網友也強調自己公開這些事情不是為了要與他復合，而是希望他能承擔自己犯下的錯，在網路上引發網友熱烈討論並且瘋狂轉發。

網友瘋傳孫圻駿與前女友的對話。（圖／微博@芒果妈妈）

事發兩小時後，孫圻駿也親上火線，在微博上發出道歉聲明，承認：「人在感情中都是感性的，不論是誤會與否是非對錯，都是因為我對他人造成傷害，所有一切我都願意承擔」；談到金錢的部份孫圻駿表示，「將會作為補償的形式持續償還」；感情的部份孫圻駿則表示從收到消息的那一刻便不斷反省，現在他所承受的痛苦已經達到了女方的「感同身受」。

不過，針對女網友所爆料的「痛罵其他選手」與演藝圈潛規則孫圻駿卻沒有多加解釋，只表示：「不想再因為我個人感情問題而發酵出更多不存在的留言，再次說聲對不起」便神隱，讓不少《創造營》的粉絲相當憤怒，要求他向其他選手道歉。