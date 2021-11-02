網紅廣告小妹宣布懷孕消息不到1個月，日前在臉書透露腹中寶寶胎停流產，還不斷自責：「是不是我哪個環節做錯了？」消息曝光後，外界對她勇敢談論此事相當敬佩，她則強調：「這議題越被視為禁忌，女性的框架越死」。

廣告小妹表示公開胎停一事後，收到超過百則私訊，認為她願意公開談論此事的行徑，可以說是相當勇敢，對此，她強調「流產不是遮羞布，是自然現象，是一個淘汰過程」，如果抵抗萬難生下不夠健康的胚胎，有能力為他的一輩子負責嗎？曾以為一定是自己做錯什麼，直到許多女孩告訴她「妳不孤單」，才意識到若這議題越被視為禁忌，女性的框架就會越死，無法進步。

對於曾有人建議是否效仿林依晨快生了再公開懷孕，就不需要面對外界的壓力，對此，廣告小妹強調限制孕婦幾個月內不能講，才是真正的壓力來源，更撂下狠話：「這條路很累很孤單，要是連心情抒發都被約束，我是真的可能西瓜刀大殺四方」，眼見母親仍糾結在失去孫兒的悲痛中，她表示不讓自己卡在負面情緒裡，畢竟對自然懷孕還是試管療程，都是不利的。

面對新一輪療程與數不清的針劑，廣告小妹表示心態更強大了，知道這是成為母親該付出的代價，也向寶寶喊話：「哪天你回來了，我那些被吃掉的資源、被佔用的時間、被扯掉的頭髮，同樣也是我自找的麻煩。被你啃老我甘願。」