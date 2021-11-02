年底4大公投即將登場，國民黨副祕書長羅智強等人自10月30日起展開夜宿凱道49天行動，國民黨立委江啟臣昨也加入夜宿行動，對此，羅智強今也在臉書表達感謝之意，並表示，現在四大公投已經走到最後一哩路，這「就是總統蔡英文的政治審判書，從食安到藻礁一件一件，審判蔡英文的背叛」；有網友聽完羅智強的呼喊，大讚句句屬實。

羅智強今（2日）在臉書發文表示，謝謝江啟臣和自己及夥伴在凱道睡了一夜，在拚公投的這一條路上，江啟臣和他一直是最堅定的戰友；羅回憶，去年8月自己向時任黨主席的江啟臣建議：民進黨不怕國民黨、不怕輿論，民進黨只怕公投，國民黨應該要代表人民提出反萊豬、公投綁大選公投，江啟臣果斷採納，即刻進行，最後二項公投催出了150萬張連署書，締造了歷史；羅指出，能有今天的公投，這一點江啟臣實居首功。

現在公投已經走到最後一哩路，羅智強稱，自己和江啟臣又一起來到了凱道，透過夜宿，告訴隱身在總統府裡，背叛公投的蔡英文，儘管蔡有龐大的國家機器，可以操弄輿論、豢養媒體、指揮網軍，但權力再大的人縱使囂張一時，不能囂張一世；羅直言，四大公投就是蔡英文的政治審判書，從食安到藻礁一件一件，審判蔡英文的背叛。

大批網友也在其po文底下留言表示，「句句屬實！台灣人民要覺醒，要捍衛我們的權利！要剷除違背民意的政客」、「期待四項公投全部過關，大家加油」、「早安！辛苦了！謝謝你們」、「四票都同意，人人都滿意」。