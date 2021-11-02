75屆「金商獎」1日舉行頒獎典禮，台灣諾華總裁華格納(中)代表領獎，與行政院副院長沈榮津(右) 、全國商業總會理事長許舒博(左)合影。

中華民國商業總會於昨（1日）舉辦慶祝第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，該獎為國內重要的國家級企業選拔獎項之一，可說是「企業界的奧斯卡」。總部於瑞士的台灣諾華在台耕耘近30年，目前是台灣第一大外商藥廠，首次參賽即獲「優良外商獎」。

「金商獎」主要表彰對台工商繁榮貢獻至鉅之經營者、外商和駐台商務單位，其中「優良外商獎」之遴選須經政府投資、貿易、外國駐華商會、民間重要公協會等單位推薦，並經環保、勞工等單位審核評選，能獲選之優良外商均為國際知名之重要跨國公司。

本屆共有14家企業獲得「優良外商獎」，台灣諾華總裁華格納（Jorge Wagner）於10月底和得獎者提前獲總統蔡英文和行政院副院長沈榮津親自接見，並且在行政院代表所有得獎外商公司致詞，華格納向台灣政府和全國商業總會表達，對於能夠在台和台灣政府與社會一同合作推動經濟發展、打造適合經商、生活友善的環境，感到十分榮幸！

諾華以「重新創想醫藥未來」（Reimagining medicine）為企業核心理念，並以「成為引領醫藥領域變革值得信賴的領導者」為願景。華格納表示：「第一次參賽即獲得『金商獎優良外商』，代表各界對於諾華持續引進創新藥品、投資台灣和我們致力於企業社會責任的肯定」。

華格納指出，所謂「重新創想醫藥未來」，代表了諾華在個人化、精準化的治療上有著創新的進展，例如諾華是第一個引進基因治療及細胞治療的外商藥廠，提升台灣醫療水平與先進國家同步，嘉惠台灣民眾；同時諾華每年在台灣執行將近百件的試驗專案，也是在台投資臨床試驗的領導者之一。除此以外，台灣諾華也和台灣的全球科技公司攜手合作數位醫療，並積極支持政府政策，參與衛福部精準醫療合作聯盟。

台灣諾華獲頒「金商獎優良外商獎」的原因之一也在於善盡CSR企業社會責任，致力於回饋社會。在新冠肺炎疫情持續影響全球各地人口及產業的同時，台灣諾華去年捐助聯合勸募180萬元，成立「防疫物資專案計畫」提供新冠肺炎防疫資源，協助全台灣155個社福單位對抗疫情。華格納進一步指出，台灣諾華的社會企業責任策略之一為「永續性」，故自2007年起已經連續十幾年捐贈政府漢生病藥品，希望能進一步在台灣實現無漢生病的家園，協助促進公共衛生；「諾華世界關懷日」和關注偏鄉教育的「新光計畫」以及「諾華慈善關懷計劃」皆已長期執行10多年，足以展現我們對台灣本土的關懷不是一時的而是永續經營。

除了對外熱心公益活動、推動企業社會責任，台灣諾華對內「以員工為中心」，提供全方位的員工福利，打造優質職場，培育人才。如果你問台灣諾華員工最滿意公司的是什麼？絕大部份員工們會異口同聲的說「Choice with Responsibility」！華格納表示，台灣諾華從2021年一月份開始執行該全球政策，建立和落實「自主領導力」的企業文化，讓員工自已每天決定要在哪裡工作、何時上班。舉例而言，如果員工依工作需求選擇「在家工作」，只需「告知」主管，不需要請求「核准」或「批准」，且不限於有新冠疫炎期間。

面對新冠疫情，台灣諾華亦因應推出「活力諾華人」員工防疫關懷專案，貼心的幫員工投保保險法令傳染病醫療險（防疫險）及疫苗險；並且給予一次性的防疫關懷補助金，以及補助員工可自行購買快篩試劑，作為同仁自主健康管理使用。台灣諾華領先業界的高規格防疫政策、關懷專案和「超前佈署」的舉措得到員工一致認同與回饋，是個「以員工為中心」的幸福企業。

對於「金商獎」給予諾華的殊榮，華格納也再次強調，此獎項是屬於所有「活力諾華人」的驕傲。台灣諾華將持續和台灣政府及社會各界合作，共創台灣更好的未來！