疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4硬漢上門甩巴掌

高雄刺青師質疑保母虐死自己11個月大女兒，疑似有人上門找保母動用私刑。（截自YouTube影片）

一名男子動手推保母。（截自YouTube影片）

網紅鳳梨（吳泓逸）的好友、高雄刺青師彫博11個月大的女兒送到保母家第2天就不幸身亡，家屬懷疑女嬰遭虐死，目前全案正由檢方偵查中。而一段近8分鐘監視影像曝光，點名刺青師等4名男子動用私刑，毆打保母強行逼供，影片顯示其中一名男子不但對保母甩巴掌，還將她推倒在地。

高雄知名刺青師彫博上個月在臉書控訴，11個月大的女兒送到保姆家，不料3小時後女兒因腦出血、雙眼滲血送醫，最終因腦壓過高，於10月15日凌晨宣告不治；彫博好友、網紅「鳳梨」（吳泓逸）也在臉書發文不捨一條小生命消逝，消息曝光後，在網上引發公憤。

彫博與家人懷疑女兒遭蔡姓保母虐死，近日一段監視影像被上傳YouTube平台，影像標題為「1101015知名刺青師蔡博翰&正義哥四個大男人毆打媬姆強行逼供(逼供承認虐嬰)私下動用私刑影片全都錄」，影片顯示4名男子上門，其中一名男子與蔡姓保母不停對話，雙方比手劃腳，該男甚至動手呼保母巴掌、將她推倒在地。

據了解，該名涉嫌虐待女嬰的蔡姓保母向警方供稱，女嬰是因為不慎摔倒而致死，但家屬卻認為保母說詞反覆，質疑她說謊，且不滿保母未遭收押。

不過法醫高大成認為，依照女嬰的傷勢不太像遭虐待，應是意外受傷，最有可能是沒抱好導致頭部遭撞擊；高大成指出，一般虐童案通常會是托嬰一周後發生，女嬰才帶第二天就動手不太合理，且虐童通常還會有其他傷勢，不會只有在頭部。

此案因為女嬰頭部已經過手術，解剖結果可能不易看出，必須向醫院調閱送醫時的電腦斷層攝影及血管攝影等相關病歷綜合判斷、釐清真相。