台裔波士頓市議員吳弭有望成為當地200年來首位女市長。她在選戰末尾赴華埠造勢，直呼有家的感覺，期許替當地小型商家爭取州及聯邦政府資源，以利擺脫疫情陰影。

波士頓市長決選明天投票，吳弭（Michelle Wu）與同為民主黨籍市議員的喬治（Annissa Essaibi George）9月在初選出線，無論誰當選，都將成為波士頓首位有色人種女市長，終結兩世紀來白人男性主導政壇的局面。

民意調查領先的吳弭今天赴波士頓華埠造勢受訪時說，當年初到波士頓人生地不熟，在華埠找到家的感覺，當地眾多組織照顧長者與居民，食物、文化和歷史感充滿代表性，她每次造訪華埠都情緒激動。

吳弭在「天下為公」牌樓下說：「華埠代表太多事情，需要合宜住宅，也需要帶動城市發展相關討論。我們逐漸從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）復甦，華埠是疫情爆發時受創最嚴重的地區之一。小型商家對我們經濟很重要，需要市府發揮夥伴關係，積極爭取州及聯邦政府投資，以利這裡復甦。」

36歲的吳弭具左派色彩，政策主張包括解決都市仕紳化（gentrification，或中產階級化）與社會不公平等問題，呼籲讓民眾免費搭乘大眾交通工具，並提出波士頓「綠色新政」，以2040年實現碳中和為目標。

她說：「這次選舉是抉擇，我們站在締造歷史的邊緣，波士頓有機會選擇跟著現狀打轉，或是大膽採取我們需要已久的行動。」

問及想向全美傳達什麼訊息，吳弭說，波士頓向來是領袖風範對外深具影響力的地方，數百年來都是如此，「此刻我們面對太多危機，需要拿出行動與進展，波士頓有潛力再度引領方向」。

吳弭2013年11月首次當選市議員，成為波士頓史上首位台裔美籍市議員。2016年1月至2018年1月，吳弭擔任市議長，保有波士頓市議會首位有色人種女議長頭銜。她去年9月宣布角逐市長，競選團隊在各社區深耕一年，為打贏選戰打下穩固基礎。

吳弭民調雖領先喬治，卻不敢掉以輕心。她表示，美東時間2日晚間8時投票所關閉前，競選團隊將努力打電話、挨家挨戶拜訪，盡量催出每一張選票，確保每個波士頓選民都有機會用手中的選票發聲。

至於當選市長後優先要務為何，吳弭說，除組閣外，她希望入冬後沒有人流落街頭，疫情影響持續之際支持學校體系，更重要的是拉高COVID-19疫苗接種率，以利疫後復甦。

吳弭雙親來自台灣，在芝加哥出生的她為赴哈佛大學求學而移居波士頓。從哈佛大學畢業後，她被迫辭去工作回芝加哥照顧罹患思覺失調症的母親，同時照料妹妹，扛起「亦母亦姐」的角色。

在波士頓華埠居住半世紀的華人移民第五代李衛新受訪表示，吳弭成長時期獨立帶大兩個妹妹，又照顧母親，展現不屈不撓的精神；吳弭身為兩名子女的媽媽，深知年輕人在生活成本高昂的波士頓成家遭遇的困難。

李衛新說，吳弭這些年來經歷很多，體現所有移民的抱負與希望，「我認為有像她背景的人當市長很好，因為有個像我們的市長很重要」。