南韓人氣女團TWICE12月將推出第九張日文單曲《Doughnut》，12日又要發行第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，成員們行程滿檔，不同風格的預告照釋出，成員們多變的造型引發熱議，其中老么周子瑜再度以性感風亮相，讓粉絲們都被電翻。

TWICE這次以成熟知性的風格亮相。(圖/翻攝自TWICE IG)

TWICE日前在官方推特上曝光3款預告照，其中一張成員們換上白襯衫、套裝大扮OL，不僅如此，更全員戴上眼鏡，展現知性又不失性感的強大氣場，其中子瑜身穿透膚白襯衫和窄裙，襯衫下的小可愛若隱若現，火辣指數破表，加上一頭黑色長髮，頓時電翻大批網友。

從釋出的個人照中可以看到，子瑜將長髮挽起，貼身的OL裝扮讓她的S曲線原形畢露，第一顆扣子解開還能看到她白皙的天鵝頸，微微側過身，翹臀更是一覽無遺，讓粉絲都忍不住大讚：「這張臉跟身材真的好了不起，子瑜No.1」、「漂亮子瑜」、「天啊，這是子瑜」、「這風格好適合」、「無法言喻的美麗」。

熟悉的少女風，TWICE更是駕輕就熟。（圖／翻攝自TWICE推特）

除了OL風格之外，成員們也挑戰可愛甜美的少女風，百變造型讓網友們超期待。事實上，子瑜外型甜美亮眼，近年還被票選為全球百大美女冠軍，過去參加偶像運動會的射箭美照更被喻為奇蹟，先前TWICE出道滿6周年，子瑜還特別重現了她在運動會上的射箭造型，讓粉絲陷入瘋狂。