最新官方數據顯示，由於2020年比較基數較低，加上國際原油大漲，韓國10月的消費者物價指數(CPI)，漲幅創近10年來新高點。現在換韓國央行傷腦筋了，市場推估有可能下次當地央行召開會議時，就會再升息1碼。

2日韓國政府指出，10月份CPI年增3.2%，不僅高於9月份的2.5%年增率，同時，月增率也小升0.1%。這次是自2012年元月通膨曾漲至3.3%以來，指數再一次又回升至3%以上。

到10月份為止，韓國CPI從4月開始，已連7個月的漲幅都超過當地央行的目標值2%。

回溯至2020年10月，韓國政府曾實施過手機費用補貼2萬韓元政策，以紓解疫情帶來的經濟影響。另外，國際原物料持續上漲，也讓韓國通膨率高居不下。

由於原油價格都在高檔徘徊，石油產品價年增27.3%，漲幅創2008年8月以來最大。韓國慣用比較基準杜拜原油價，在10月25日曾來到每桶84.37美元，並創1年新高。當地油價在9月時，平均價位在72.63美元上下。

至於韓國農畜漁產品價雖有漲，但漲勢已較9月明顯趨緩，年增率僅0.2%，大幅低於9月的3.7%。另外韓國的房價，10月續升1.8%，且連續第18個月上漲。雖然當地政府想破頭要抑制房價上漲，但都徒勞無功。

韓國10月份，與民眾相關的衣食住行等141項生活必需品價格，年增4.6%，漲幅也創2011年3月以來最大。同時，剔除波動較大的食品與石油價格後，10月核心CPI年增2.4%，創2015年12月以來最大。

從12日起，韓國的燃油稅將減收20%，並先實施6個月再看成效如何。當地政府也希望這項創舉，能稍稍緩解通膨帶來的壓力。若順利的話，通膨率將可減少約0.33%。

此外，韓國政府除將在未來兩個月內，凍漲天然氣費用外，並將所有水電等公共設施的費用都不動。

不過，學者專家預測，韓國第4季的CPI可能還是會維持在3%以上。

為了保持貿易順差，韓元兌美元匯價走貶，自9月以來已貶值1.6%，10月12日時，韓元一度來到1198.8價位並創14個月低點。收費不變，並穩定管理農漁業產品的供應。

市場預測，韓國銀行不會坐視不管，因此最快可能會在11月又要升息1碼，試圖撲滅通膨高漲氣焰。

10月時，韓國央行雖把利率維持在0.75%，但暗示11月可能會升息。韓國利率在8月時，近期首次從0.5%的歷史低點，上調1碼至0.75%。