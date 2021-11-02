前外交部長歐鴻鍊10月30日晚間因肝癌病逝，享壽81歲。前台中市長胡志強表示，這是一個非常令人悲痛心碎的消息，並讚歐鴻鍊在外交官任內的每一個崗位都全力以赴，甚至因過勞病倒在美國住院治療；而歐鴻鍊在他心中更是一個「完人」。

胡志強與歐鴻鍊交情甚深，胡志強昨（1）日深夜在臉書表示，當年歐鴻鍊的政務次長夏立言因故辭官，歐覺得責任在己，毅然併辭，毫不留戀，顯現了少有政治人物的風骨；而他在外交官任內的每一個崗位，都全力以赴，甚至因過度勞累病倒在美國住院治療，一個人為國付出如此，又有誰知道，有誰感激。

胡志強說，歐鴻鍊是個度量很大的人，能夠為部下辭官，可見他不計權位，而他也很顧家，夫妻感情堪為典範，真不知他的夫人如何能接受他的告別；他對孩子的情感也是無人可比。胡志強還記得，歐鴻鍊自美帶病返國，滿眶眼淚抱起他的小兒子的畫面。

文末，胡志強說，「鴻鍊兄在我心中是個『完人』，我不會忘記他，我會永遠懷念他 ！下次再見時，我們還是會緊緊擁抱！」