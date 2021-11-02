國防部轄下260件蔣介石銅像等威權象徵，至今未有一件被移除，行政院促轉會在「任務推動及調查成果報告書」指出，國防軍事單位視蔣中正為國民革命之父，將威權統治者視為君父，藉此進行價值詮釋，難以建立多元的歷史理解和判斷。對此，國防部長邱國正表示，未曾有促轉會的人接觸他，不曉得促轉會表達的依據從哪來？退輔會主委馮世寬則豎起拇指稱「本來就是」。

促轉會指出，在該會與國防部歷次有關威權象徵處置的協商會議中，國防部及不同軍事單位的代表均以「蔣中正為國民革命軍之父」、「國軍需要精神教育」等理由，強調蔣中正對於形塑軍人武德、象徵國軍精神的意義，拒絕處置轄管內威權象徵；並將本會所持的多元處置原則，簡化成拆或不拆的對立選項；且就另外增列塑像說明牌的處置方式，也未給予以正面回應。

對此，邱國正赴立院備詢前認為，他到國防部之後，未曾有促轉會的人來接觸他，不曉得促轉會表達的依據從哪裡來的？他也沒有講過「如君如父」這句話，但若是促轉會的人來找他，要看談的是什麼主題，他會做一個適切地表達。