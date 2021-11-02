總統蔡英文提出英檢考試取代學測英文的想法，引起網友討論，不少人認為不公平，因為英檢考試價格不斐，經濟能力足夠的家庭可讓孩子不斷應試，直到考到理想的成績為止，反觀弱勢家庭恐沒有能力這漾做，因此也有網友諷刺說「錢越多機會越多」的意思。對此，教育部長潘文忠則說，明年的學測與分科測驗都會按原規畫進行，但未來可思考採用英檢成績的可能性。

總統蔡英文提出「英文檢測取代升學英文考科」的想法，在PTT上引發網友討論，質疑考英文檢定的價格不斐，對於經濟弱勢的家庭恐是負擔，「有錢人可以每年都考，從國小考到高中」、「有錢人可以一直考，考到過為止」、「多益一次1000多也不便宜欸」、「錢越多機會越多次的意思」、「英檢那麼貴，根本圖利英檢」。

英檢價格不便宜，台灣最常見的多益考試（TOEIC）報名費為1600至1900元，若是低收入戶家庭者報名費可減免；全民英檢（GEPT）的考試費用從500多到1000多元都有，等級不同價格不同，但低收入戶者每年可免費考2次；托福考試（TOEFL）的報名費則要220元美金（約台幣6123元）；雅思考試（IELTS）則要7200元。

另有網友指出，如果認為「一試定終身」的概念不好，那不只英文科要這樣改吧？其他所有的科目也都要啊！「這麼說來，任何一科都改檢定考，不應該一試定終身」、「其他科應該比照辦理」、「那其他科目就沒這個問題嗎？」

也有網友認為這個想法不錯，但相關的配套要妥善規畫，否則就會像一些網友說的，只有經濟能力無虞的家庭享受到好處，面對經濟弱勢的家庭該怎麼補助，都要納入考量。

教育部長潘文忠則表示，明年的大學考招至度已經公布了，不管是學測還是分科測驗都會按照原本的規畫進行，絕不會改變，但未來可思考推動的可能性。