楊姓老翁表示，自己獨居因為視障緣故鮮少外出，所幸遇到熱心的員警協助。（警方提供）

「來！搭著我的肩！」 霸氣警護視障老翁返家

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員吳昂展、李銘城，日前執行4至6時巡邏勤務，接獲店家報案稱於南屯區黎明路上有名老翁呆站在門口許久，請求員警協助關心。員警到場發現62歲的楊姓老翁是名視障者，疑似因深夜外出，一時迷失了方向，又不知如何求助，只能不斷在店家門口徘徊。

經員警了解後，一邊安撫老翁情緒，一邊詢問其住家地址，基於安全考量，遂請老翁搭著員警的肩膀上下車，暖心的舉動令老翁感激不已，最終順利平安返家。

楊姓老翁表示，自己獨居因為視障緣故鮮少外出，這次大半夜睡不著，本想在住家附近散步透透氣，卻一時不知為何卻走到離家將近700公尺遠的黎明路上；鬼打牆不知道繞了多久，心裡甚是著急，所幸遇到熱心的員警協助。

警方指出，過程中警方不斷貼心地安撫老翁心情，更霸氣的讓老翁搭著肩膀上下車，化作老翁的「眼」，直至回到熟悉的家中，老翁這才鬆了一口氣，再三感謝員警視民如親的幫助。

南屯派出所長江松泳呼籲，民眾家中若有失智、瘖啞或身心障礙親友應加強關懷及照護，可在其衣物繡上姓名及聯絡電話，或配戴愛心手環或項鍊名牌，如不慎走失，俾利警察即時協助。