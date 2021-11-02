印度總理莫迪（Narendra Modi）1日承諾，印度將在2070年實現淨零碳排目標，比各國晚了20年。

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨（1）日在聯合國氣候峰會上承諾，印度將於2070年實現淨零碳排目標，這是印度首次宣布淨零碳排承諾，雖然比其他國家設定的目標晚了20年，不過BBC指出，對印度來說已經是相當重要的一步，印度當地媒體也多以「重大」等字眼形容這次承諾。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，莫迪昨日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上承諾，印度將在2070年達成淨零碳排的目標。除此之外，莫迪也承諾，至2030年，印度一半電力來源將採用替代能源，將非化石燃料產能提升至500百萬瓩，減少10億噸碳排放量，以及降低印度的碳濃度達45%。

這是印度首次針對淨零碳排作出承諾，在此之前，印度是少數幾個仍不願作出承諾的主要經濟體，美國及歐洲國家承諾在2050年實現淨零碳排，中國大陸及沙烏地阿拉伯承諾在2060年達成目標。

雖然莫迪設立的目標比其他國家晚了20年，不過《衛報》指出，這已經是許多氣候專家認為對印度來說「最可行」的目標，「能源、環境與水資源委員會」（Council on Energy Environment and Water）最近發布的報告顯示，2070至2080年是印度最可能實現碳中和的目標。

BBC記者麥格拉斯（Matt McGrath）也評論，這對印度來說已經是相當重要的一步，印度目前是全球第3大碳排放國，國內50%電力仍仰賴燃煤。

《衛報》指出，印度與其他西方國家、甚至是中國大陸不同，距離經濟成長與能源消耗達到巔峰仍有數十年，預計接下來幾年，印度的能源需求增長將會比其他國家更快。

雖然專家及倡議人士可能會對印度的目標感到失望，不過BBC指出，莫迪的承諾在印度引起廣泛回響，多數印度媒體以「大」、「重大」等標題形容這項承諾，BBC記者維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）分析，莫迪在家鄉留下深刻印象：他嚴肅對待氣候變遷，但也沒有損害印度經濟潛力。