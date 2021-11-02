金門現存百餘棟洋樓和碉堡軍事設施是「戰地金門」、「文化金門」的人文內涵，也是遊憩觀光的重要資源。立委陳玉珍要求文化部協調國防部優先保存戰地史蹟，並協助縣府透過各方資源整合，持續盤點並規畫重點維護工作。

文化資產局則說明，該局今年度補助金門文化資產保存經費高達7479萬1千元，其中包括王金城洋樓及大古崗董允耀洋樓的修復工程經費；另依金門縣文化局送來的案件，粗估明年度補助經費也有1980餘萬元。

矗立金門海岸的大碉堡，走過一段枕戈待旦的歲月。（李金生攝）

立委陳玉珍要求文化部協調國防部優先保存戰地史蹟，並協助縣府透過各方資源整合，持續盤點並規畫重點維護工作。（陳玉珍國會辦公室提供）

陳玉珍強調，文化資產保存是一項與時間賽跑的工作，她要求文資局明年度的補助款項仍應匡列一定數額，保留給縣府文化局來申請，以免有急需文化保存之資產，卻無相關補助經費支應，反而不利古蹟保存。

陳玉珍強調，文化資產保存是一項與時間賽跑的工作。（陳玉珍國會辦公室提供）

陳玉珍並指出，文化部對軍事營區與碉堡的保存，也應協調國防部、縣府以更大力道推動，不能一直出現昔日戍守島上的戰士響應縣府「老兵召集令」活動，攜家帶眷回來金門，卻發現以前駐守的營區和碉堡早就拆除不見。

陳玉珍也說，除硬體修復工程外，文化內涵也必須同步充實，針對金門特有的宗親文化、族譜整理工作，國史館也應研議納入地方志編纂的範圍內，讓整個金門文化的保存更加豐富。