為提升國民中學籃球技術水準，台東縣府今辦理「第1屆品學盃校際籃球對抗賽」開幕式；屏除「只打球不讀書」的既定印象，縣府教育處長林政宏表示，參賽選手須達到學科及品德基本要求，提升籃球實力的同時，注重基本學力及落實品格教育。

豐田國中球員王浩權說，以前成績不理想，平均成績約落在40至50分；「現在才發現自己原來可以兼顧讀書跟打球」，由於他想參加比賽，在教練鼓勵下，特別利用假日看書，有問題積極求解，現在成績平均進步20幾分，已遠超越參賽門檻。

台東縣品學盃校際籃球對抗賽今開打，選手必須達到學科及品格要求才能參賽。（蔡旻妤攝）

教育處強調，籃球選手除精進自身球技外，亦須保有基本學力及良好品格，這次賽制要求參賽選手學科段考成績須達標準以上，且第1學期銷過後不得有記過以上之處分。

第1屆品學盃校際籃球對抗賽於11月至明年3月登場，包含台東縣新生國中、關山國中、池上國中、新港國中、長濱國中、豐田國中、東海國中及大王國中等八校參與賽事，採聯賽及主客場制，並分為季賽及季後賽。

林政宏說，體育非純粹的競技，更應該注重教育面，希望經由這樣的規定激勵球員，並了解「打球雖是求學過程中重要的養分，但若缺乏自律與學習動力，也難以在體育活動中獲得更高的成就」。

此外，賽事採主客場制，各校辦理主場賽時，將於中場休息時間辦理3至5分鐘學校特色校隊或社團表演活動，提供學生展演舞台，也增加比賽精彩度，凝聚學校向心力。