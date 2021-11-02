備戰雙11，台灣大哥大打造最狂、最多元的優惠活動。即日起至11月11日，申辦iPhone 13指定資費，額外加送2000元momo幣，網路門市申辦iPhone 13系列搭配1399元以上專案，再加購配件，最高送5000元momo幣。

另外，台灣大旗下電商myfone購物，每日推出夢幻3C逸品天天搶購活動，原價18990元的Google Pixel 6手機，優惠價13888元，原價25900元的iPhone 13（128G），限時搶購價16888元。

台灣大「Open Possible聯名卡」卡友於活動期間，不限通路申辦1399元以上專案，限時加碼送2000元momo幣，5G電信費更可享每期最高5.5％現金回饋。

台灣大5G「mo幣多」專案，也推出雙11限時回饋，申辦1399元5G「mo幣多」專案，加碼贈3000元momo幣，搭配原有momo幣回饋方案，2年合約期間最多能獲得24600元momo幣，用戶到網路門市申辦「mo幣多」指定專案，還能再額外獲得一台Google Nest Mini智慧音箱。

11月13日前在myfone購物全館消費滿額，再抽價值5萬元的豪華智慧家庭組，有機會一次帶走Sony聯網液晶螢幕、LG空氣清淨機，以及Google Nest Audio智慧音箱。

新機iPhone 13（128G）搭1399元專案，綁約48個月，0元購機，5G用戶再享Apple Music 6個月免費體驗，暢聽逾7500萬首歌曲。即日起到台灣大實體或網路門市申辦iPhone 13系列，搭1399元專案，可額外獲得2000元momo幣，網路門市將優惠再放大，購買iPhone 13系列搭指定專案，同時加購配件，最高能獲得5000元momo幣。

為滿足用戶不同的需求，台灣大網路門市提供家電自由選、5G單門號案等多元專案，申辦指定資費最高可得3000元momo幣，雙11活動期間，家電自由選特別推出超人氣Switch OLED新版主機+遊戲片專案，專案價0元。

另外，11月30日前到台灣大實體或網路門市申辦1399元以上資費，搭配三星、華碩等八家知名手機品牌指定機款，最多現折2000元。用戶購買HTC U20、小米11 Lite NE及realme GT大師版等多款指定5G手機，並搭配999元以上方案，最多可折抵1000元。

myfone購物首度在雙11活動期間推出精選限定區，以台灣大MyMusic服務搭配Google智慧音箱、Google Pixel 6或iPhone 13等熱門旗艦機，推出優惠套裝組合。以Google Pixel 6 （128GB）風暴黑+MyMusic 365天暢聽儲值序號的組合為例，原價20788元，特價19494元。在精選限定區消費不限金額，還有機會抽到總價近7千元的精品家電大禮包。

每年備受消費者期待的夢幻3C逸品天天限時搶購活動，今年同樣網羅最新、最熱門商品，如原價25900元的iPhone 13（128G），限時搶購價16888元。此外，myfone購物也設有三大主題館，連續13天都有超級大品牌折扣搶購，手機平板暨配件館主打Apple、Samsung、Google三大品牌6折起；家電館精選Dyson、Sharp、Electrolux品牌家電推出年度最低價5折起；數位資訊館則祭出Switch主機遊戲、ASUS筆電、Canon相機、Logitech 羅技5折起優惠，最後4天三館一起狂歡，消費不限金額就抽AirPods Pro、Switch主機及Garmin智慧手錶。

myfone購物針對購買指定商品享6個月商品竊盜保險、3個月螢幕破裂保險、1年家電維修補償保險以及台灣大保固服務。同時，線上舊手機回收服務全程免出門，舊機換新機最高額外再回饋2800元。

myfone購物也提供多元付款選擇，全站適用數位五倍券消費，刷「Open Possible聯名卡」享3％回饋、10大合作銀行最高回饋11111元，台灣大用戶也可使用電信帳單代收服務付款，同樣便利。

台灣大也提供momo會員折價優惠，momo會員在11月14日前至台灣大門市出示APP登入畫面，即贈千元momo折價券（350元*3張），指定商品消費滿額可折抵；另外，在momo購物網下單選擇到台灣大實體門市取貨，贈送購物袋或手機座（數量有限，送完為止；隨機配贈，恕不挑選），並加碼抽Google Nest Mini（2台）及150元momo幣（50組）。