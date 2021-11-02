美國10月製造業活動放緩，所有行業回報的原材料交貨時間都創下歷史新高，顯示供應鏈緊缺使美國第四季初的經濟活動持續受到壓抑。

美國供應管理協會（ISM）周一公布，美國10月製造業指數為60.8，低於9月的61.1，但高於市場預估的降至60.4。

其中，新訂單分項指數為59.8，較9月的66.7大幅放緩，並創下16個月來新低，顯示在價格持續飆升之際，需求已經有些放緩。

儘管需求有所放緩，但由於零售端的庫存水位持續偏低，顯示需求仍然相當強勁，有助於維持製造業的榮景。

就業分項指數從9月的50.2升至52，為連續第2個月上升。

ISM表示，企業和供應商在滿足高漲的需求上，仍然面臨前所未見的重重關卡。美國政府上周公布，由於這場大流行病導致供應斷鏈、萬物齊缺，美國第三季經濟增長率創下一年多來新低。

穆迪分析公司資深經濟學家Ryan Sweet表示，美國供應鏈的壓力沒有減弱，使近期內我們下修美國GDP成長預測和上修通膨預測的可能性升高。

ISM報告指出，10月份有26種大宗商品供不應求，較9月份的24種增加，且其中部分原材料的缺貨甚至長達13個月。

供應商交貨分項指數從9月的73.4上升至75.6。該指數高於50，顯示交貨速度放緩。經濟學家和企業預期供應鏈緊缺的情況可能持續到2022年。

全球半導體晶片嚴重短缺，汽車產業受創最深。根據ISM調查，受訪的運輸設備製造商回報已經將晶片集中用於利潤率較高的車型，並停止或限制利潤率較低的車型生產。

其他產業也難逃供應鏈問題帶來的衝擊。電腦和電子產品製造商回報「交貨極度延遲」，並表示「從中國獲得任何東西幾乎是不可能的事」。食品製造商表示，中國輪流停電對出貨量的影響開始加劇。電氣設備、電器和零組件製造商則表示，儘管需求仍然強勁，但供應鏈問題使生產繼續受到阻礙。

原材料交貨時間拉長，意味著製造業的通膨壓力將居高不下。製造業投入價格分項指數從9月的81.2跳升至85.7。ISM調查顯示，10月有48種大宗商品價格上漲，僅木材價格回落，而鋼材等產品價格已經連漲15個月。

這些增加的成本正在轉嫁給消費者，再加上薪資加速上揚，令人擔心通膨高漲的情勢可能更為持久，而非聯準會主席鮑爾一再重申的只是「暫時」現象。上周五美國政府公布，第三季薪資增長創下歷史新高。

此外，由財經數據服務公司IHS Markit公布的美國10月製造業採購經理人指數（PMI）終值為58.4，較9月終值60.7下滑，並創下去年12月來新低。其中，產出分項指數終值升至76.4，創下2007年展開這項調查以來的新高記錄。