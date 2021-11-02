亞系外資針對中華電(2412)出具最新研究報告，認為儘管5G競爭仍在，但處於良性格局，故維持中華電目標價114元、維持持有評等。

中華電第3季合併營收為508.9億元，年減少2.5%，第3季營業淨利為114.4億元，年增加6.7%，營業淨利率為22.5%，單季歸屬母公司業主之淨利為94.0億元，年增加12.8%，單季每股盈餘1.21元。

亞系外資表示，中華電第三季基本營運趨勢穩定，營收相較去年同期減少，主要是因去年同期有一次性ICT收入，而相關的成本下降主要是對營銷費用的持續控制，單季EBITDA增長4.8%。此外，行動業務也在5G的用戶持續滲透下，帶動第三季的行動收入增長了5.6%，第三季度每股收益1.21元。

亞系外資表示，在寬頻業務上，中華電將客戶遷移到更高速度上取得了良好的成果，加上WiFi設備的追加銷售，其中，300M寬頻客戶年增長48%，主要是因居家辦公的趨勢。

亞系外資表示，目前行動業務競爭依然存在，但還是處於良性的，相信這些電信已經度過2021年5G資本支出的高峰期，導致2022年以後的自由現金流有所改善。