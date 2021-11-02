美海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號南海碰撞

歷經將近1個月的調查後，美國海軍終於斷定，海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及的物體，就是海圖上沒標明的海丘。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《動力》（The Drive）網1日報導，熟知調查結果的1名國會消息人士和2位國防部官員說，調查是在上星期完成，如今結果已呈交第7艦隊司令湯瑪斯中將（Vice Adm. Karl Thomas）審閱，看是否還需要再採取任何問責行動。

第7艦隊發言人希姆絲（Hayley Sims）周一下午在聲明中說，調查斷定，「康乃狄克」號是在亞太區國際水域行動時，撞上不明海丘，而艦隊司令將決定，是否採取包括問責在內的後續行動。「康乃狄克」號因壓載艙前方受損，後來花了1星期，從南海航行到關島進行修理。而美國海軍不斷強調，潛艦的核反應器和推進系統並未受損。

An official picture of USS Connecticut in Guam where the Navy continues to assess the damage from its recent collision has also emerged https://t.co/w0X2QnzI9d — Global Witness ♏⚠ (@FakeWelt) November 1 2021

官方公開「康乃狄克」號在關島的第一張照片顯示，指揮室圍殼顯然並未因碰撞受損。由於照片中能看到的有限，仍存疑的是艦艏、主聲納陣列，音鼓護罩和水線下艦身的狀況。雖然美國海軍公開了碰撞調查結果，但對「康乃狄克」號實際受損的程度，還有打算進行哪些必要的修理守口如瓶。

目前它正在美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command），普吉特海灣海軍造船廠（Puget Sound Naval Shipyard）和潛艦支援艦「藍德」號（Emory S. Land，AS-39）人員的監督下，在關島接受初步修理。而海軍將先決定，要如何將它修理到能安全離開關島，以接受後續修理的地步。不過，要判斷最後修理的時間和地點，將使海軍的維修能力更加吃緊。

美國海軍代理研發和採購助理部長史特凡尼（Jay Stefany）說，要是由公有造船廠負責修理，當然會打亂廠內其他作業。而後續的修理勢必會重新引發各方關注，海軍攻擊潛艦維修積壓的狀況。