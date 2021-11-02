有「亞洲女神」稱號的韓國女星宋慧喬，靠著晚餐只吃豆腐、其他餐吃7、8分飽來維持身材；無獨有偶，日本健康專欄作家藤井香江也曾經靠著「月經前吃豆腐」，一星期瘦了5公斤，被稱為「減肥女王」，為什麼豆腐被認為減肥聖品？哪些種類的豆腐才能幫助減肥？而月經前吃豆腐，對女生又有什麼特別的好處？

●豆腐大部分是水 熱量、脂肪低有助減肥

一般流行的瘦身方法多是靠低脂肪、低碳水化合物的飲食方式，目的是要減低熱量攝取，從而達到瘦身的效果。

財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺表示，豆腐是屬於植物性蛋白質，相較於動物性蛋白質像是豬肉、牛肉來說，脂肪量比較低，在一樣的蛋白質份量下，豆製品的熱量也會相對較低，所以當用豆製品來取代飲食中部分動物性蛋白質時，自然能有控制熱量、減肥瘦身的效果。

此外，豆腐雖屬固體食物，但當中所含的水分佔大多數，與其他肉食、米飯、麵條相比，熱量相對較低，用它替代主食的確是減肥時的不錯方法。

台北醫學大學保健營養學系客座教授陳世爵說，豆腐的營養成分中，有40％是蛋白質，25％是碳水化合物，20％是油脂，加上各種礦物質、維生素，又不含膽固醇，營養成分並不輸肉類。

●消水腫、助排便 經前吃豆腐好處多

許多人在月經前會胃口大開、水腫、體重增加，這是因為此時身體雌激素減少、黃體素上升，身體為了懷孕做準備，開始囤積脂肪，導致食慾增加、代謝下降，形成難以排出水分和老廢物質的狀態，才會讓人感覺好像變胖。

台灣營養基金會執行長吳映蓉表示，豆腐含有大豆異黃酮（isoflavones），是一種植物性的雌激素，或稱「類」雌激素，可以平衡身體的女性荷爾蒙，緩解經前不適症狀。另外豆腐也含有礦物質鉀，有排水效果，能改善經前水腫問題；大豆纖維則能促進腸道蠕動，改善經前便祕。

●不是所有豆腐都能助減肥 2點陷阱要注意

雖說豆腐的確能幫助減肥，但現在市售豆腐產品琳瑯滿目，除了傳統嫩豆腐，還有蛋豆腐、百頁豆腐、魚豆腐等，這些也都適用嗎？專家指出以下2點陷阱：

1.同樣是「豆腐」，黃豆比例大不同

台安醫院營養師劉怡里說，其實許多號稱豆腐的產品，和黃豆關係並不大，像是芙蓉豆腐、蛋豆腐，主要由雞蛋製成；火鍋料常見的魚豆腐，雖然成分裡有黃豆，但仍以魚漿為主；中式點心杏仁豆腐，常被人認為是「杏仁口味的豆腐」，其實主要是由杏仁、糖、鮮奶或奶粉製成，「過去就曾遇到病患誤將杏仁豆腐當成蛋白質來源，但其實杏仁豆腐的蛋白質含量僅為傳統豆腐的4分之1，又含有較多糖，建議不要常吃，」劉怡里說。

2.過多油鹽糖，豆腐可能讓你胖

小吃攤常見的百頁豆腐、油豆腐，常添加高量的油脂、鹽分和糖，容易使熱量大增，以100克的百頁豆腐為例，熱量可以高達約215卡，是盒裝嫩豆腐的4倍，另外前文提到的魚豆腐、杏仁豆腐也都是。

●不想愈吃愈胖 豆腐成分愈簡單愈好

想用豆腐減肥，文化大學食品暨保健營養學系主任施明智建議，盡量選成分愈單純的產品愈好，以水、黃豆與凝固劑3種原料製成的的豆腐為主，例如傳統豆腐、涼拌豆腐、嫩豆腐等。

需注意的是，由於豆製品內含普林（又名嘌呤，Purine），進食過量容易累積尿酸，因此痛風患者可能不適合多吃；對豆蛋敏感、腸胃容易脹氣的人，由於豆腐所含的豆蛋白和複合糖分，經發酵後可能會讓脹氣問題更嚴重，因此這些人也不適合用豆腐來瘦身。