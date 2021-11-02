竹南警分局在頭份市林森路逮捕謝姓嫌犯人車，起出贓物1批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局在頭份市林森路逮捕謝姓嫌犯人車，起出贓物畫作1批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局在頭份市林森路逮捕謝姓嫌犯人車，起出贓物畫作1批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局在頭份市林森路逮捕謝姓嫌犯人車，起出贓物畫作1批。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

32歲的謝姓慣竊日前涉嫌在竹南鎮運動公園旁，行竊他人車牌掛在自己車上以掩護作案，轄區竹南警分局據報立即調閱監視器以牌追車，不到3小個小時就在頭份市逮獲謝嫌人車，並在後行李廂起獲畫作等贓物，謝嫌坦承日前到新竹縣峨眉鄉紀姓女畫家倉庫偷來，因找不到銷贓管道脫手，才留存車上。

1名車主日前將自家座車停放在竹南鎮運動公園附近公北1路公有停車格內，多日未開，至26日車主前往開車時，赫然見到自己座車前後2面車牌都被偷走，立即向轄區竹南警分局竹南所報案。

員警受理後立即調閱失竊地點附近所有監視器畫面，赫然發現車牌已被懸掛在另1部自小客車上，該車並在頭份、竹南2地來回穿梭，竹南派出所於是指由巡佐蔡清堂、警員邱柏凱、林康堯、洪子傑及張雲丞等員，出動積極查捕，結果在當天下午14時許在頭份市林森路攔截圍捕到該車。

警方當場清查，駕車男子姓謝，他坦承因車子牌照被註銷，所以才偷別人車牌掛在自家車上，警方要求謝某打開後李廂受檢時，發現裡面塞滿來路不明藝術作品，共有12幅畫作、1件陶土作品、1塊紅豆杉木頭及手繪本等物。

謝嫌起先辯稱是朋友寄放，但員警不信，努力不懈找尋蛛絲馬跡後，在其中1本手繪本中發現疑似藝術家筆名，經上網路社群網站不斷搜尋類似名稱及藝術作品照片，並透過網友幫忙聯繫，花費數小時後終於找到畫作主人，是住在苗栗縣南庄鄉的1名紀姓女畫家。

據紀女表示，她平日住在南庄農莊畫畫，因畫作及相關藝品太多，所以特別在新竹縣峨眉鄉租了1間倉庫存放畫作及紅豆杉等藝品，因不常到倉庫查看，所以不知被竊。

由於謝嫌連續行續在苗栗、新竹一帶行竊，警方研判謝涉案應不只於此，除將謝嫌依竊盜罪嫌移送檢方偵辦外，並將擴大清查謝嫌涉案。