宜蘭縣頭城籍一艘漁船「珍旺2號」昨（1日）夾帶大量2級毒品安非他命入境，台北市刑大獲報後與海巡署趁著漁船入港時進行攔查，當場起獲720公斤非他命，數量龐大讓偵辦人員也感到震驚，根據調查，該艘漁船船主為當地老漁民，家族也從事養殖業，過去並未有違法紀錄，現今竟淪為運毒船，檢警正向上追源，追查幕後走私藏鏡人。

檢警調查，「珍旺2號」為烏石港當地的漁船，船主一家也都是當地人，主要從事近海漁業撈捕，家族世代都是當地漁民，因此當地漁民都相當熟識，近年來船主也將事業拓展到養殖業，由於該艘漁船過去安檢紀錄良好，為何會遭到私梟「突破」，收馬成為運毒船，也讓當地人議論紛紛。

宜蘭烏石港漁船私運超過市價21億，重達720公斤安非他命毒品進港遭警方與海巡查獲，檢警急追幕後藏鏡人。(中時資料庫)

北市刑大是在日前接獲線報後，趁昨(1日)漁船返港時與海巡署攔查，由於查獲毒品數量太大，檢警都擔心發生意外，因此特別在漁港圍起封鎖線，由警方及海巡人員荷槍實彈警戒，禁止民眾接近，據了解，吳姓船主等3人已被帶回偵訊，警方也早已鎖定該船涉嫌運毒，掌握線報後出動大批人馬一舉查獲。

該案由宜蘭地檢署指揮偵辦，但確切運毒的數量、來源，以及銷售管道、有無其他共犯等，檢警仍在調查中。

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