在司法官學院受訓的韓姓學習司法官，因酒後對員警自稱「台北地檢署檢察官」，還嗆罵三字經，除遭依侮辱公務員等罪送辦，也慘遭廢訓。台北地檢署因韓認罪，並無前科，加上他與被辱的劉姓員警以8萬元和解，另名被辱的邱姓員警要求劉捐款6萬元給喜憨兒協會，2人均撤回妨害名譽告訴，檢察官2日給予韓緩起訴1年，支付3萬元給國庫。

據指出，韓男畢業後即通過司法官特考，在司法官班第62期受訓。但警方調查，今年10月10日凌晨，韓男與友人在北市大安區某餐酒館聚餐，見餐廳內有人打架，打電話報警。韓男疑因酒醉，不滿警方處理方式，當場與到場處理的劉姓、邱姓2名員警起衝突，不僅謊稱自己是台北地檢署檢察官，還朝員警罵三字經，甚至出腳踢踹員警，韓男因此遭員警壓制逮捕，依侮辱公務員等罪嫌送辦。

司法官學院接獲通知後，立刻召開專案考評會，認定韓男違反《法務部司法官學院學員守則》規定，決議評定品德學識成績不及格，並報請司法官訓練委員會審議廢止受訓資格。

台北地檢署因韓認罪，並無前科，加上他與被辱的劉姓員警以8萬元和解，另名被辱的邱姓員警要求劉捐款6萬元給喜憨兒協會，2人均撤回妨害名譽告訴，檢察官給予韓緩起訴1年，支付3萬元給國庫。

台北地檢署調查時，因韓認罪，認為韓無前科，加上他與被辱的劉姓員警以8萬元和解，另名被辱的邱姓員警要求劉捐款6萬元給喜憨兒協會，2人均撤回妨害名譽告訴，今給予韓緩起訴1年，支付3萬元給國庫。

此外，據了解，網友爆料，韓男父親任職法界，疑涉入富商翁茂鍾社會勞動造假案遭調查。

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