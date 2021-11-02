80年代叱吒香港影壇的新藝城影業創辦人之一石天，昨（1日）驚傳過世噩耗，對此港星林俊賢在微博轉發死訊，引發外界譁然。不過，新藝城7巨頭之一的黃百鳴不清楚狀況，僅知道石天癌症復發，施南生則透露收到石天離世的短訊，但未證實到底是不是真的。

林俊賢1日晚間在微博發文：「驚悉世界五邑商會石天(劉偉誠)會長離世。天妒英才，哲人早逝。」他指出石天人稱影壇教父，數十年來對香港電影貢獻良多，如今人已不在，祝福對方早登極樂安息，世界五邑商會預計舉辦一場追思會，以慰石天在天之靈。今（2日）再度PO文，以兩個合十手勢和愛心取代文字。

林俊賢在微博宣布石天離世消息。（圖／微博@林俊賢）

根據港媒《東網》報導，目前尚未聯繫到石天，黃百鳴聽聞消息感到訝異，表示自己不知情，要再了解狀況，「我知道他一直有癌症，這是什麼癌我沒有詳細問，但知道他挺嚴重。他幾年前有病，後來好轉，但最近復發。上個月我還跟他WhatsApp聯絡，他當時在醫院，他說：『我好想跟你出來喝茶。』」並表示石天的兩個兒子已從國外返港陪伴。

施南生透露石天2年前確實罹癌但已康復，「一年前有見過對方，精神好好。」沒想到收到朋友捎來石天離世的訊息，目前還沒弄清楚真實狀況，不能證實真偽。

石天60年代加入邵氏，曾演出《青春戀》、《小煞星》、《桃李春風》、《北地胭脂》等電影，還與成龍合作《蛇形刁手》、《醉拳》打開知名度，但他自認外型不夠突出，80年代轉往幕後發展，與麥嘉、黃炳耀、黃百鳴等人創辦新藝城影視，創造不少經典電影像是《最佳拍檔》系列、《滑稽時代》、《倩女幽魂》等，其中《英雄本色》更一手捧紅周潤發。

淡出螢光幕20多年後，2016年石天為了洪金寶的電影《特工爺爺》，難得點頭答應客串，當時他直言：「只有洪金寶，別人未必請得動我。」隔年他罕與新藝城7巨頭中的4人曾志偉、黃百鳴、泰迪羅賓和施南生合體現身金馬54頒獎典禮，讓不少影迷大呼感動。