張女座車因和前車碰撞，車頭毀損。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

長髮的羅女因拉K駕車在路中央睡著，警方前往處理，意外查獲毒品。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名27歲的張姓女子昨（1）日駕車行經七賢二路時，左轉時和前車發生擦撞，警方到場處理，張女慌慌張張，不斷詢問是否能和對方和解，她要趕去打工。警方當下嗅出不尋常動機，清查張女身分，意外發現張女於10月16日因毒品案被桃園地檢署通緝，讓處理車禍的員警毫不費功夫就抓到通緝犯。

警方指出，昨（1）日上午11時05分許，前金分駐所警方前往七賢二路處理一起擦撞車禍，警方到場後，發現後方27歲的張姓女車主因駕車左轉，未和前車保持安全車距，擦撞前方59歲陳姓女駕駛的座車，所幸僅車頭毀損、無人受傷。

當時張女神情緊張，不斷詢問警方車禍能否讓自己跟對方和解就好，但敏銳的員警察覺不對勁，要求張女提供身分資訊查核，結果一查竟發現張女於10月16日因毒品案被桃園地檢署發布通緝。

張女後來才坦承，知道自己被通緝在案，平時以友人的車為家，四處打零工維生，警方當下將她上銬逮捕，並解送桃園地檢署歸案。

另小港分局桂陽派出所警方昨凌晨接獲報案，指孔鳳路一處巷弄裡有車子停在路中央，巡邏警網前往察看，發現38歲的羅姓女子神情恍惚坐在駕駛座上，警方請羅女下車配合盤查，羅女一開車門，車中飄出濃濃的K味，警方當場在車中發現一小包重3.19公克的K他命毒品，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。