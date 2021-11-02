大陸澎湃新聞2日報導，大陸《環球時報》10月29日報導蔡英文總統近日首次證實美軍存在於台灣，但沒有透露人數。上海外國語大學新聞傳播學院對此國內外輿論都頗為關注的「美軍在台」相關情況，成立核查團隊，翻查美國有線電視新聞網（CNN）當地時間10月28日披露的美軍在台人數從2018年的10人增加至今年的32人，是怎麼來的？

據報導，在今年8月間，美國國會參議院共和黨資深參議員約翰·科尼（John Cornyn）就曾在推特上公布美軍在外駐紮的兵力，其中顯示美軍在台部署了多達3萬人。

不過，科尼隨後悄悄刪除了引發爭議的貼文。美國《新聞周刊》推測科尼可能誤用了維基百科上給出的美國在1954年到1979年間有3萬士兵駐紮台灣的資料。

那麼，美軍在台灣的確切人數究竟有多少？他們分別是什麼人員？

CNN 10月29日報導中的「32人」這一資料來自於美國國防部的記錄。

檢索與美國國防部相關資料可以發現，其下屬的人力資料資源中心（DMDC）存有關於美國國防部按國家／地區分列的軍事和文職人員統計資料。

該資料按季更新，最新資料發布於今年8月8日。根據該資料，截至2021年6月30日，美軍在台現役人員包括2名海軍人員、23名海軍陸戰隊人員、5名空軍人員，總計30名現役軍人。

另有15名國防部資助的平民 (APF DOD CIVILIAN)，包括1名陸軍人員、1名海軍人員和13名新聞媒體人員（4th ESTATE）。

根據以上資料，美軍及其資助的在台軍事和文職人員共計45名。CNN在報導中使用的統計標準是「在軍隊供職的人員」（the number of troops），應當不包括為軍隊提供服務的13名新聞媒體工作人員，因此為32人。

綜上所述，美軍在台的相關人員，共計45人，分別為30名現役軍人、2名軍隊文職人員、13名新聞媒體從業者。此資料較上述科尼在推特上聲稱的所謂3萬駐軍有明顯差距。

報導稱，對於蔡英文承認美軍以訓練為目的存在台灣，並稱來自大陸的威脅每天都在增加，大陸外交部發言人汪文斌在10月28日例行記者會強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西。大陸堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。